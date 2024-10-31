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Туризм

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Походы в ноябре: 11 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
31 октября, 11:33
«Болотинг, монастыринг и избинг»: что это такое и почему популярно?
Жители крупных городов России активно осваивают новые виды туризма: «избинг», «монастыринг» и «болотинг». Рассказываем, что это.
30 октября, 07:15
Смотрим, куда можно улететь из Красноярска осенью и зимой
29 октября, 12:45
Из Красноярска распродают билеты в Турцию за 5 тысяч
Авиакомпания Southwind распродает билеты из Красноярска в Анталью по 5,6 тысячи рублей.
28 октября, 12:58
Красноярка в октябре слетала в Стамбул. Сколько это стоит и что там делать?
28 октября, 11:48
Аэроэкспресс от Красноярска до аэропорта снова планируют построить. Когда?
28 октября, 10:23
Куда слетать в небольшое путешествие из Красноярска в ноябре
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал о пяти вариантах небольших путешествий по России в ноябре.
24 октября, 07:03
Лодка, дрейфовавшая в Охотском море, не была предназначена для дальнего путешествия
19 октября, 02:52
Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены
18 октября, 10:20
На «Красноярских Столбах» из-за медведей закрыли гостевой городок
Часть «Красноярских Столбов» на время закрыли для туристов. Речь идет о гостевом городке «Нарым».
18 октября, 01:57
В Красноярске начали продавать дешевые авиабилеты в Омск
С 1 ноября запускают новый субсидированный авиарейс Красноярск–Омск. Его будет выполнять авиакомпания «Россия».
13 октября, 09:51
Красноярцы поспорили, нужен ли аэроэкспресс от города до аэропорта
13 октября, 08:42
Красноярцам все-таки разрешили бесплатно фотографироваться у речного вокзала
10 октября, 07:20
В Уярском районе решили пока не вводить туристический налог после насмешек в соцсетях
10 октября, 06:14
В Уярском районе появится туристический налог. Что? Да!
В Красноярском крае в двух сельсоветах с начала следующего года вводят туристический налог. Он появится в двух территориях Уярского района.
9 октября, 01:54
«Цены — ужас, но красиво». Красноярка слетала в Иркутск и на Байкал осенью. Что понравилось, а что нет?
4 октября, 12:00
Красноярцы могут получить бесплатное путешествие по городу. Как?
Красноярцы могут получить туристическую поездку по программе «Путешествие по малой родине».
4 октября, 05:54
Походы в октябре: 13 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
Команда «Красноярского хайкинга» поделилась расписанием походов на октябрь. Рассказываем, когда и куда можно отправиться погулять.
2 октября, 06:08
Сентябрь
В одном из городов Красноярского края хотят ввести налог для туристов. Где и когда?
В одном из крупнейших городов Красноярского края предложили ввести туристический налог. Его могут ввести в Ачинске.
28 сентября, 11:55
Таиланд и Турция: куда чаще всего летали отдыхать красноярцы
Красноярскстат опубликовал данные о том, куда выезжали отдыхать жители края в прошлом году, воспользовавшись услугами туристических компаний.
25 сентября, 03:52

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