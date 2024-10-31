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Турция

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Октябрь
Сливочное масло привозят в Россию из Турции из-за роста цен. А что в Красноярске
31 октября, 11:29
Из Красноярска распродают билеты в Турцию за 5 тысяч
Авиакомпания Southwind распродает билеты из Красноярска в Анталью по 5,6 тысячи рублей.
28 октября, 12:58
Красноярка в октябре слетала в Стамбул. Сколько это стоит и что там делать?
28 октября, 11:48
Куда красноярцы могут слетать на море зимой и сколько это стоит? Топ направлений
22 октября, 06:24
Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены
18 октября, 10:20
В Красноярске пройдет суд над скандальным владельцем «Сибирской Венеции»
9 октября, 12:01
Появилась информация о задержании в Турции владельца «Сибирской Венеции»
9 октября, 08:24
В Турции поймали красноярку, обвиняемую в мошенничестве. Она похитила 150 млн
4 октября, 02:31
Сентябрь
«Обман, рейды и не дают ВНЖ». Экс-красноярка прожила в Турции четыре года и решила вернуться. Почему
Экс-красноярка Фати Текеева переехала в Турцию четыре года назад. Теперь она с мужем и сыном собирается вернуться в Россию.
26 сентября, 08:41
Таиланд и Турция: куда чаще всего летали отдыхать красноярцы
Красноярскстат опубликовал данные о том, куда выезжали отдыхать жители края в прошлом году, воспользовавшись услугами туристических компаний.
25 сентября, 03:52
Красноярка слетала в Турцию осенью. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?
22 сентября, 07:36
Турция, Казахстан и Абхазия: куда ездили отдыхать красноярцы этим летом
Красноярцы этим летом выбирали заграничные путешествия на 11% чаще, чем годом ранее, выяснили эксперты «Мегафона», проведя анализ данных абонентов в роуминге.
4 сентября, 04:13
Август
Где красноярцам успеть отдохнуть до конца лета? Изучаем направления и цены
1 августа, 10:54
Июль
Красноярец доехал на мотоцикле до Средиземного моря в Турции
Денис выехал на мотоцикле из Красноярска и доехал до Турции. Он был в пути 33 дня и проехал 15 тысяч километров. «Проспект Мира» узнал у красноярца, как прошло его путешествие.
2 июля, 11:40
Май
Из Красноярска в Анталью вернули прямые авиарейсы. Сколько стоит билет?
3 мая, 02:56
Март
Во сколько красноярцам обойдется отдых в Турции в 2024 году? И как можно сэкономить?
13 марта, 11:09
Февраль
Красноярский туроператор заявил о подорожании заграничных туров
18 февраля, 03:21
Январь
Красноярец рассказал, стоит ли ехать в Анталью зимой. Вот плюсы и минусы
Красноярский фотограф Сергей Филинин рассказал, стоит ли ехать отдыхать зимой в турецкую Анталью.
18 января, 11:32
Куда красноярцам полететь зимой? Можно пожить в Сочи всего за 20 тысяч
18 января, 10:41
Яйца из Турции и Азербайджана не доедут до Красноярска? Спросили в магазинах
18 января, 07:14

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