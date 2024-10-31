«Обман, рейды и не дают ВНЖ» . Экс-красноярка прожила в Турции четыре года и решила вернуться. Почему

Экс-красноярка Фати Текеева переехала в Турцию четыре года назад. Теперь она с мужем и сыном собирается вернуться в Россию.