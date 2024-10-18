prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Тюмень

Выбрать дату
2024
Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены
18 октября, 10:20
Летевший в Красноярск самолет экстренно сел в Тюмени. Пассажирке стало плохо
15 мая, 02:33
Красноярская смотровая стала самым романтичным местом в России
Смотровая «Царь-рыба» вошла в топ-10 самых романтичных мест России.
19 марта, 07:13
Дюков рассказал о «переманивании» контрактников в другие регионы большими выплатами
11 марта, 06:41
2023
«Родители обнимали детей». Что происходило в самолете, застрявшем над Красноярском
Самолет из Тюмени почти час кружил над Красноярском из-за сильнейшего ветра. Один из пассажиров рассказал, что в этот момент происходило на борту.
19 ноября 2023, 14:25
Урбанистка рассказала, чем общепит в Тюмени лучше красноярского
Урбанистка и городская исследовательница Мария Быстрова посетила Тюмень и рассказала о преимуществе местных заведений перед красноярскими.
12 октября 2023, 03:26
Госуслуги начали самостоятельно указывать фактические адреса россиян. А красноярцев?
1 августа 2023, 10:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика