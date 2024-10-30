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Убийство

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Октябрь
Убийца пожилой женщины в Железногорске рассказал на видео о случившемся
30 октября, 11:33
Житель Красноярского края до смерти забил бабушку своего приятеля
30 октября, 04:04
В Красноярске заказчице убийства Нины Кузьминой дали 15 лет колонии
14 октября, 04:55
13-летняя девочка, убившая двух сестер в Тольятти, заранее готовилась к преступлению
12 октября, 11:35
Жителю Красноярского края дали 19 лет за сожжение своей девушки и ее матери
10 октября, 12:54
Что грозит 13-летней школьнице, зарезавшей сестер? Ответ юриста
В Тольятти 13-летнюю девочку подозревают в убийстве двух малолетних сводных сестер. Юрист прокомментировала эту ситуацию и возможные последствия.
10 октября, 09:08
13-летняя девочка могла зарезать младших сестёр из-за отчима
9 октября, 11:59
13-летняя школьница убила сестер и ушла гулять в парк
9 октября, 04:39
Житель Красноярского края убил подругу из ревности и поджег дом
В Манском районе задержали подозреваемого в убийстве женщины. Он сознался, что зарезал сожительницу, а затем поджег дом, скрывая следы преступления.
4 октября, 05:01
Школьника отправили в СИЗО за убийство опекунши в Железногорске
3 октября, 11:52
Зарезавший опекуншу в Железногорске подросток назвал причину убийства
2 октября, 10:15
В Красноярском крае подросток зарезал свою опекуншу. После убийства он лег спать
2 октября, 03:59
«30 ударов ножом»: убийство 9-классницы в Красноярском крае раскрыли через 30 лет
В Красноярском крае прокуратура утвердила обвинение жителю Норильска за убийство 9-классницы, которое произошло 30 лет назад.
1 октября, 12:44
Сентябрь
В Красноярском крае мужчина зарубил соседей за старые обиды
Жителя Ермаковского района подозревают в жестоком убийстве пожилых соседей.
19 сентября, 06:58
Освободившегося из колонии лидера «Курагинской ОПГ» осудили за новое убийство
Лидера «Курагинской ОПГ» из Большой Ирбы Андрея Ащеулова («Ащеул»), приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство мужчины.
11 сентября, 11:26
Убившего внучку и правнучку красноярского пенсионера признали невменяемым
11 сентября, 03:04
Стали известны подробности убийства мужчины с пакетом на голове в Красноярском крае
10 сентября, 06:01
59 ударов ножом. Убийство девушки в красноярской электричке раскрыли через 35 лет
7 сентября, 08:53
Август
В красноярской электричке 35 лет назад убили девушку. Суд начался только сейчас
28 августа, 10:56
Убивший соседа из-за электросчетчиков красноярец сдался полиции
27 августа, 01:06

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