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Убийство школьницы в Дивногорске

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Июль
«Сколько не успел дать». Семья убитой школьницы в Дивногорске проведет памятный концерт. Поговорили с отцом
9 июля, 08:16
В Дивногорске в память об убитой школьнице проведут благотворительный концерт
9 июля, 03:18
Апрель
Дивногорский убийца Папенко пытался обжаловать пожизненное — но не вышло
23 апреля, 09:15
Декабрь 2023
Дивногорского убийцу Ивана Папенко приговорили к пожизненному заключению
26 декабря 2023, 04:05
«Сожалеет и плохо спит»: дивногорский убийца выступил в суде с последним словом
21 декабря 2023, 05:14
Дивногорскому убийце Ивану Папенко запросили пожизненное
21 декабря 2023, 04:17
Дивногорский убийца Иван Папенко не стал давать показания на суде
15 декабря 2023, 05:40
Начался суд над дивногорским убийцей Иваном Папенко. Он раскаялся
13 декабря 2023, 06:01
Назначена дата суда над дивногорским убийцей Иваном Папенко. Процесс будет закрытым
1 декабря 2023, 08:46
Ноябрь 2023
В Дивногорске установили освещение у виадука после убийства школьницы
В Дивногорске установили освещение и камеры у виадука, где напали на 16-летнюю школьницу — позже ее нашли убитой в лесу.
22 ноября 2023, 12:11
«Понял, что она ещё жива, и достал розочку из кармана». Иван Папенко показал, как убивал 16-летнюю школьницу в Дивногорске
22 ноября 2023, 02:41
Семерых сотрудников ГУФСИН наказали из-за дивногорского убийцы. Но никого не уволили
21 ноября 2023, 06:54
Дивногорскому убийце Папенко грозит пожизненное. Расследование завершили
21 ноября 2023, 05:38
Дивногорскому убийце Ивану Папенко продлили арест
16 ноября 2023, 10:09
Сентябрь 2023
Дивногорского убийцу Ивана Папенко оставили в СИЗО
21 сентября 2023, 05:45
Август 2023
Дивногорский убийца ходит в бронежилете
4 августа 2023, 12:36
Мы узнали, что никого из силовиков не будут наказывать после убийства в Дивногорске
4 августа 2023, 10:24
Силовики сняли фильм об убийстве школьницы в Дивногорске
3 августа 2023, 14:14
Почему никто не следил за дивногорским убийцей после колонии? Он засудил систему
3 августа 2023, 13:39
В Дивногорске пообещали установить камеры и фонари после убийства школьницы
3 августа 2023, 02:22

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