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Уборка

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Октябрь
Клининг не потребуется: как самостоятельно отмыть натяжной потолок
Рассказываем, как самому помыть натяжной потолок подручными средствами.
10 октября, 10:29
Ванна белее снега: как за полчаса полностью убрать желтизну
Отбелить пожелтевшую ванну можно с помощью разных средств и методов. Для этого не обязательно применять жесткую химию, помочь могут и натуральные ингредиенты.
5 октября, 09:28
Июль
Пляж на острове Татышев закрывается в Красноярске на уборку
21 июля, 04:51
Май
Красноярские дорожники объяснили, зачем моют дорогу в дождь
В управлении дорог Красноярска объяснили, зачем поливомоечные машины моют дороги в дождь.
29 мая, 01:58
Улицы Красноярска планируют «почистить» от висящих проводов
27 мая, 02:16
Апрель
Красноярским дорожникам повысили зарплату. Для уборки улиц не хватает людей
В мэрии повысили зарплаты работникам муниципальных предприятий, которые отвечают за уборку дорог и улиц.
17 апреля, 01:42
Красноярец сам подмел пять километров Красраба. Говорит, техника не справляется
Красноярец Артур Миханёв подмел пять километров проспекта Красноярский рабочий. Он говорит, что спецтранспорт «не всегда успешно» убирает там дорогу.
13 апреля, 10:23
Красноярцы обсуждают, почему город каждую весну становится помойкой
5 апреля, 11:22
Февраль
Красноярские дорожники объяснили, почему не могут очистить тротуары ото льда
27 февраля, 03:28
«Ходить опасно для жизни». Красноярцы жалуются на обледеневшие после потепления улицы
14 февраля, 03:36
«Не нашли управу на коммунальщиков». Красноярский депутат извинился перед актером Панкратовым-Чëрным за сломанные ребра
9 февраля, 12:15
Январь
В Красноярске улицу сковала пробка из-за уборки снега. Трактор встал посреди дороги
В Красноярске днем 18 января улицу Судостроительную сковала пробка. Затор мог возникнуть из-за уборки.
18 января, 05:37
28 УК и ТСЖ Красноярска не справились с уборкой снега. Что им будет?
В Красноярске 28 управляющих организаций не справились с уборкой дворов от снега и льда. В мэрии им грозят штрафами.
16 января, 02:54
Тротуары как каток, во дворах завалы: собрали жалобы красноярцев на уборку улиц
13 января, 13:29
«За это деньги собирают». Красноярцы отказались «брать в руки лопату» и убирать снег. Это предложила депутат
13 января, 01:48
Красноярский архитектор показал, как чистят снег в Северной Европе. Смотрим фото
Красноярский архитектор Антон Шаталов показал и рассказал, как убирают улицы от снега в городах Северной Европы.
12 января, 02:13
В Красноярске УК обещают убрать дворы от снега после новогодних выходных
Ряд красноярских управляющих компаний запланировали проведение уборки дворовых территорий после новогодних каникул.
5 января, 07:45
Декабрь 2023
Не дождались: красноярцы сами почистили свой двор от снега
Красноярцы решили своими силами почистить дорогу во дворе от снежной каши.
28 декабря 2023, 02:15
Красноярцы показывают снежные завалы. Они жалуются, что по улицам сложно ходить
27 декабря 2023, 03:30
Уволен ответственный за уборку дорог. Мэр признал, что снег плохо убирают
26 декабря 2023, 09:07

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