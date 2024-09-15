prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Ученые

Выбрать дату
2024
Ученые изучили снег во время черного неба. Что они нашли? И кто загрязняет воздух?
15 сентября, 09:03
Красноярские ученые придумали пластырь для быстрого заживления ран
В Сибирском федеральном университете ученые разрабатывают ускоряющий заживление ран и безопасный для природы пластырь.
19 августа, 01:11
В Красноярском крае нашествие тарантулов. Их можно найти даже на грядках с огурцами
Ученые фиксируют нашествие южнорусских тарантулов на юге Красноярского края. Больше всего пауков этого вида обитает в районе Тубинского залива — недалеко от Минусинска.
27 июня, 11:34
Что будет с погодой в Красноярске через 60 лет
27 июня, 06:28
Радиоэколог рассказала, как изменится радиационная обстановка из-за метро
26 июня, 05:10
Ученые рассказали, как слабеют ветра в Красноярском крае. На что это влияет?
Красноярские ученые выяснили, как за последние годы в крае изменилась скорость ветра и у каких районов самый большой потенциал для применения ветроэнергетики.
17 июня, 12:10
В Красноярск придет магнитная буря
Магнитная буря обрушится на Землю сегодня вечером и затронет Красноярск. Она продлится с вечера 10 июня до полудня 11 июня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
10 июня, 12:36
Ученые опровергли один из мифов о пользе сна
Многие знают, что живым организмам, населяющим планету, необходим сон. При этом споры среди научного сообщества относительно этого утверждения не утихают до настоящего времени.
27 мая, 15:49
Ученые рассказали, какая разница в возрасте между супругами приводит к разводу
По статистике большая разница в возрасте между супругами во многих случаях приводит к разводу. Американские ученые выяснили, какая разница в возрасте является наиболее оптимальной и может помочь сохранить брак.
16 мая, 10:53
Бобры повалили деревья на острове Отдыха. Что об этом говорит ученый
В Красноярске поваленные бобрами деревья заметили на перешейке между островом Отдыха и островом Молокова.
25 апреля, 02:58
Ученые показали, как Красноярск выглядит из космоса
В университете Решетнева показали, как Енисей и Красноярск выглядят из космоса. Снимки со спутника ReshUCube-1 сделали еще в конце зимы, но загрузить кадры получилось только сейчас.
16 апреля, 12:28
Суд не разрешил строить ЖК в дендрарии с краснокнижными растениями в Академгородке
29 марта, 05:03
Красноярские ученые рассказали о своих самых важных открытиях за 2023 год
4 января, 04:25
2023
Красноярские ученые вывели сорта картофеля и сои для севера
Ученые Красноярского государственного аграрного университета вывели новые сорта картофеля и сои, адаптированные к климатическим условиям Сибири и районов севера.
23 октября 2023, 10:40
Красноярский ученый объяснил, стоит ли бояться астероида, который пролетит 23 августа
9 августа 2023, 09:33
Красноярские ученые создают электронного бариста
В Сибирском федеральном университете ученые разрабатывают электронный дегустатор кофе. Он будет оценивать качество напитка вместо людей.
1 августа 2023, 02:07
В нацпарке «Русская Арктика» засняли исчезающий подвид северного оленя
В национальном парке «Русская Арктика» сфотографировали группу уникального подвида дикого северного оленя.
20 июля 2023, 03:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика