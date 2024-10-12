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Ученый

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Октябрь
Ученый рассказала, насколько опасны магнитные бури для человека и техники
На Красноярск обрушился мощный геомагнитный шторм. Ученый рассказала, опасны ли магнитные бури для людей и бытовой техники.
12 октября, 06:05
После трагедии в Красной Сопке ученый рассказал о бытовой химии, которая убивает
3 октября, 05:22
Июнь
Ученый показал радиоактивные точки на карте Красноярска
29 июня, 08:23
«Нашли монстра»: жители Красноярского края встретили огромного паука в подъезде
В Красноярском крае в Назарова жители одного из домов нашли у себя в подъезде огромного темного паука.
28 июня, 11:45
Учёный назвал причины появления голубого смога в Красноярске
13 июня, 10:51

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