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В Красноярске спрос на репетиторов вырос на 40%. Сколько стоят занятия?
В начале 2024 года в Красноярске на 40% вырос спрос на репетиторов по школьным дисциплинам. Рассказываем, сколько стоят их услуги.
16 января, 06:04
Июнь 2023
СФУ будет принимать без ЕГЭ школьников из Белгородской области
Выпускники части школ Белгородской области будут поступать в российские вузы без ЕГЭ.
7 июня 2023, 07:08
Май 2023
Выпускники кодинского Энергокласса успешно завершили обучение
Десять учащихся школ города Кодинск приняли участие в торжественных мероприятиях онлайн выпускного и получили сертификаты об окончании трёхлетней программы обучения в профильном Энергоклассе ПАО «РусГидро».
4 мая 2023, 09:33

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