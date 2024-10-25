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Удачный

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2024
В Красноярске за 250 миллионов продают особняк, где жил беглый депутат Гольдман
25 октября, 06:23
В Удачном откроется «Командор». Там будет аквариум с устрицами
В Красноярске в элитном поселке Удачный на месте премиального супермаркета «Империя вкусов» откроется «Командор». В торговой сети рассказали «ПМ», какой ассортимент будет в супермаркете и какие новшества появятся в магазине.
14 октября, 09:38
В Удачном вместо «Империи вкусов» откроют «Командор»
В красноярском Удачном на месте премиального супермаркета «Империя вкусов» откроется «Командор». Об этом заявил ресторатор Владимир Владимиров.
14 октября, 01:25
Жители Удачного боятся обрушения склона. Рядом остановка и часто играют дети
Жители Удачного жалуются на разрушающийся склон. Они боятся, что он обрушится на остановку и детей.
29 сентября, 04:53
В Удачном достроили дом, который продают за полмиллиарда. Показываем, что там есть
19 августа, 02:54
Прокуратура требует возбудить дело после продажи участка в Удачном за «копейки»
Прокуратура просит завести уголовное дело после того, как мэрия Красноярска продала полгектара земли в Удачном за 2,1 миллиона рублей. Рыночная стоимость участка составила около 60 миллионов рублей.
9 августа, 05:08
В Красноярске построят еще одну лестницу с неоновой подсветкой
В Красноярске ищут подрядчика для обустройства экотропы в «Гремячей гриве». В рамках второго этапа работ там хотят построить новую лестницу.
23 июля, 07:52
Элитному застройщику не разрешили строить ЖК на месте заброшенного лагеря в Удачном
На публичных слушаниях дочерней компании ГСК «Арбан» отказали в предоставлении территории бывшего пионерского лагеря «Березки» в Удачном под застройку.
8 июля, 05:39
Футболист Максим Витюгов сыграл свадьбу в красноярских Соснах. Она могла стоить 4 млн
Футболист Максим Витюгов отпраздновал свадьбу в Красноярске — в доме событий «Сосны» в Удачном.
19 июня, 04:51
В Удачном построят новую лестницу у Серебряниковского пруда. Ее длина — 412 метров
Туристский информационный центр заказал строительство новой лестницы в Удачном. По ней можно будет подняться на видовку от визит-центра у Серебряниковского пруда.
3 июня, 04:55
Элитный застройщик построит ЖК на месте заброшенного детского лагеря в Удачном
28 апреля, 02:42
В Красноярске появится новая экотропа от смотровой в Удачном
23 апреля, 01:25
2023
В Красноярске уже несколько домов остались без света из-за ветра
По данным диспетчерской службы, без света утром 4 декабря остались почти два десятка домов в Северном.
4 декабря 2023, 02:50
Сбежал, не заплатив. Особняк, в котором жил Гольдман, сдают в аренду за полмиллиона. Смотрим на статуи
24 ноября 2023, 08:29
В Красноярске продают однушку за 15 миллионов. Она стала самой дорогой в Сибири
Однокомнатную квартиру в Красноярске выставили на продажу за 15 миллионов рублей. Она стала самой дорогой из продаваемых на вторичном рынке однушек в Сибири. Об этом рассказали в ЦИАН.
22 ноября 2023, 12:01
В минэкологии сообщили, что медведь ушел из Красноярска в лес
В министерстве экологии края сообщили, что медведь, который бегал по Красноярску, мог уйти в лес.
22 октября 2023, 09:01
В Удачном «Лексус» объезжал яму и перевернулся. Задело припаркованные авто
В красноярском микрорайоне Удачный перевернулся «Лексус». В ГИБДД рассказали, что произошло.
8 октября 2023, 12:19
В Красноярске продают коттедж за полмиллиарда — внутри есть лифт и большой бассейн
В Красноярске продают коттедж за 500 миллионов рублей.
27 июня 2023, 06:51

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