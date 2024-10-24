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Угрозы

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2024
Хакеры взломали школьные журналы по всей РФ. Школьникам шлют угрозы и ставят пятерки
24 октября, 08:11
«Я не буду делить власть». Егоров угрожал главе «АБЗ» и заявлял о договоренностях с Логиновым? Что известно
6 сентября, 06:36
«Не знаю, как это произошло»: красноярец угрожал пневматом машине с ребенком
6 августа, 08:35
Женщину затравили после смерти таксиста, которого обвинили в домогательствах к детям
В Зеленогорске женщине шлют угрозы после смерти таксиста, которого она обвиняла в домогательствах к ее годовалой дочери.
10 июля, 05:59
В Покровке мужчина с ножом угрожал подросткам в подъезде. Его разозлил шум
В красноярской Покровке мужчина с ножом угрожал подросткам в подъезде. Ему не понравилось, что они шумят.
10 июля, 01:37
Красноярец пытался задушить таксиста после отказа разговаривать и просьбы успокоиться
Красноярец пытался задушить таксиста. Он был пьян, а водитель попросил его прекратить ему мешать.
7 июля, 09:41
Сотрудник, уволенный за угрозы матери мобилизованного, отсудил у банка 2 миллиона
11 июня, 01:45
«Я тебе колено прострелю»: красноярец угрожал кассиру за отказ продать водку ночью
Красноярец ночью кричал на кассира за отказ продать бутылку водки. Он угрожал, что прострелит девушке колено и сломает ноги.
20 марта, 08:01
В Красноярске осудят отчима, который бил падчерицу о холодильник
В Красноярске завершили расследование дела против 43-летнего отчима, который жестоко избил 13-летнюю падчерицу. Оказалось, что это происходило систематически.
9 января, 06:35
2023
В Красноярске школьники заставили подростка извиняться на коленях и целовать ботинки
19 декабря 2023, 05:15
Полиция проведет проверку после угроз матери главного редактора «Боруса»
Полиция проведет проверку по сообщению главного редактора красноярского телеграм-канала «Борус» Виктора Самусенко.
15 декабря 2023, 14:42
«Коммерсант» вымогал деньги у владельца Даурского пляжа и отправится в колонию
В Красноярском крае осудили вымогателя — он требовал деньги у владельца пляжа в селе Даурское Балахтинского района. Его приговорили к 2 годам колонии общего режима.
4 декабря 2023, 13:09
В Красноярском крае семью депутатов обвиняют в вырубке леса и угрозах свидетелям
Депутатов Ирбейского райсовета Анджелу Полыхань и её сына Никиту обвиняют в незаконной вырубке леса.
12 октября 2023, 12:29
Восьмиклассника травят в школе за видео с тараканами в столовой и называют позорником
9 октября 2023, 11:44
️«Сломал ребра и бил головой». Отца посадили на 10 лет за две попытки убить новорожденного сына
В Мотыгино отец дважды пытался убить своего новорожденного сына. Мать ребенка пыталась вызвать скорую, но мужчина угрожал ей убийством.
28 августа 2023, 09:38
Из-за угрожавшего 11-летнему ребенку мужчины в Ветлужанке начали проверку
20 августа 2023, 08:25
В Красноярске мужчина с ножом ломился в дверь — он три года терроризирует соседей
17 августа 2023, 09:15
Житель Красноярского края пытался отговорить жену от развода с помощью топора
В Канске житель угрожал жене топором из-за того, что она хотела с ним развестись.
9 августа 2023, 05:44
«Вывез в лес и угрожал оружием»: экс-сотрудника угрозыска осудят за пытки вымогателя
В Зеленогорске будут судить 32-летнего бывшего сотрудника уголовного розыска. Он хотел быстро раскрыть преступление и угрожал подозреваемому в вымогательстве.
3 августа 2023, 01:57
«Недоволен качеством услуг»: в Красноярске мужчина ударил беременную работницу Ozon
В Октябрьском районе мужчина напал на беременную сотрудницу пункта выдачи «Озон».
11 июля 2023, 08:28

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