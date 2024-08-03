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Улицы

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Август
В Красноярске изменили маршруты двух автобусов
Автобусы № 85 и 99 в Красноярке поменяли маршруты и теперь не будут ездить по Каратанова. Как сообщили в мэрии, причиной для этого стала «хаотичная запаркованность улицы», которая часто приводит к ДТП.
3 августа, 07:42
Июль
«Лодку надо?»: Красноярск затопило после ночного дождя. Город сковали пробки
19 июля, 02:45
В Красноярске установлено более 5 тысяч камер. Кто ими пользуется?
18 июля, 08:59
Июнь
В центре Красноярска вместо современной плитки положили брусчатку «эпохи Пимашкова»
В центре Красноярска вместо современной плитки положили брусчатку «эпохи Пимашкова».
12 июня, 11:34
Апрель
Красноярск утонул в мусоре и окурках. Грязный фоторепортаж
4 апреля, 10:21
Март
На улицах Красноярска появились электросамокаты
На улицы Красноярска после зимы возвращаются электросамокаты.
29 марта, 02:50
Красноярцам запрещают ставить будки для бродячих собак на улицах. Почему?
15 марта, 04:50
Февраль
В ГИБДД Красноярска назвали пять самых опасных перекрестков
18 февраля, 03:02
Актер Панкратов-Черный рассказал, что сломал ребра не в Красноярске
Народный артист Александр Панкратов-Черный рассказал, что получил перелом ребер во время гастролей в Норильске. Ранее СМИ заявили, что это произошло в Красноярске.
13 февраля, 01:17
«Не нашли управу на коммунальщиков». Красноярский депутат извинился перед актером Панкратовым-Чëрным за сломанные ребра
9 февраля, 12:15
Январь
Тротуары как каток, во дворах завалы: собрали жалобы красноярцев на уборку улиц
13 января, 13:29
«За это деньги собирают». Красноярцы отказались «брать в руки лопату» и убирать снег. Это предложила депутат
13 января, 01:48
В Красноярске УК обещают убрать дворы от снега после новогодних выходных
Ряд красноярских управляющих компаний запланировали проведение уборки дворовых территорий после новогодних каникул.
5 января, 07:45
Декабрь 2023
Красноярцы показывают снежные завалы. Они жалуются, что по улицам сложно ходить
27 декабря 2023, 03:30
Мэр Красноярска снова остался недоволен уборкой улиц. Говорит, нужно еще три дня
Мэр Красноярска Владислав Логинов проехался по улицам, на уборку которых жаловались жители. Он присоединился к негодованиям горожан.
5 декабря 2023, 01:59
Ноябрь 2023
Почему нельзя убрать весь снег в Красноярске за сутки? Ответ мэрии
27 ноября 2023, 07:24
Красноярцы жалуются на снежные завалы. Собрали фото и видео
26 ноября 2023, 07:35

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