В Красноярске изменили маршруты двух автобусов

Автобусы № 85 и 99 в Красноярке поменяли маршруты и теперь не будут ездить по Каратанова. Как сообщили в мэрии, причиной для этого стала «хаотичная запаркованность улицы», которая часто приводит к ДТП.