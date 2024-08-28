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Универсиада

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2024
В Красноярске возбудили дело из-за «домов-убийц». Их ремонтировали к Универсиаде
28 августа, 11:59
Усс предложил поменять надпись «Krasnoyarsk-2024» с английского на русский
Экс-губернатор Красноярского края предложил изменить надпись «Krasnoyarsk-2024» и перевести ее с английского на русский.
31 марта, 11:23
Красноярский «Биг-бен» сменил мелодию в честь пяти лет с начала Универсиады
Главные часы города 2 марта будут играть мелодию песни «Герои спорта» в честь пяти лет с начала «Универсиады-2019».
2 марта, 07:37
2023
«Владелец не хочет огласки»: в Красноярске продают золотую медаль с Универсиады-2019
24 августа 2023, 09:01

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