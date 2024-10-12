prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Ураган

Выбрать дату
2024
Во Флориде мужчину унесло в океан во время урагана «Милтон». Его спас холодильник
В США во время урагана «Милтон» мужчина смог выжить благодаря холодильнику. Он сутки дрейфовал в океане.
12 октября, 07:25
На США обрушился мощнейший ураган «Милтон». Эвакуировано больше 5 млн человек
10 октября, 01:06
2023
Красноярский ураган нанес ущерба на 67 миллионов. Пострадало 280 зданий
В заксобрании Красноярского края рассказали, сколько объектов пострадали от ураганного ветра 19 ноября и как их будут восстанавливать.
28 ноября 2023, 03:58
В крае ввели режим ЧС. Из-за ураганного ветра 14 населённых пунктов края до сих пор остаются без света
Из-за ураганного ветра 19 ноября электричество отключили в более чем 200 населенных пунктах. 14 из них до сих пор остаются без света.
22 ноября 2023, 02:19
От урагана в Красноярске пострадало больше 40 авто и 70 домов
В мэрии Красноярска рассказали, сколько домов, машин, заборов и других объектов пострадали от ураганного ветра 19 ноября.
20 ноября 2023, 07:09
В Красноярске и крае продолжают устранять последствия урагана
20 ноября 2023, 02:59
«Родители обнимали детей». Что происходило в самолете, застрявшем над Красноярском
Самолет из Тюмени почти час кружил над Красноярском из-за сильнейшего ветра. Один из пассажиров рассказал, что в этот момент происходило на борту.
19 ноября 2023, 14:25
В части Красноярска света не будет до утра. Список адресов
19 ноября 2023, 14:06
Жительница Барнаула погибла во время урагана. Ее унесло на 30 метров
19 ноября 2023, 13:45
Отменят ли из-за урагана занятия в красноярских школах? Ответ мэрии
19 ноября 2023, 13:11
В Новокузнецке ураган повалил дерево на автомобиль. Два человека погибли
19 ноября 2023, 12:28
Отключения электричества есть почти во всех районах Красноярска
Из-за сильного ветра в Красноярске некоторые дома остались без света. Больше всего отключений в Советском районе.
19 ноября 2023, 06:46
На Норильск обрушился ураган — ветер сносит светофоры, заборы и людей
25 сентября 2023, 07:27
После урагана в Боготоле нашли десятки разбитых машин
21 июня 2023, 01:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика