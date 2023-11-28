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Ураган в Красноярске и Сибири

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28 ноября 2023
Красноярский ураган нанес ущерба на 67 миллионов. Пострадало 280 зданий
В заксобрании Красноярского края рассказали, сколько объектов пострадали от ураганного ветра 19 ноября и как их будут восстанавливать.
28 ноября 2023, 03:58
22 ноября 2023
В крае ввели режим ЧС. Из-за ураганного ветра 14 населённых пунктов края до сих пор остаются без света
Из-за ураганного ветра 19 ноября электричество отключили в более чем 200 населенных пунктах. 14 из них до сих пор остаются без света.
22 ноября 2023, 02:19
21 ноября 2023
В NordStar отреагировали на жалобы красноярца из-за взлёта в штормовой ветер
21 ноября 2023, 06:17
20 ноября 2023
«Люди кричали в самолёте»: пассажир пожаловался на авиакомпанию из-за взлета в ураган
20 ноября 2023, 11:21
Ветер сорвал крыши домов в Красноярске. Смотрите, как жутко
20 ноября 2023, 08:13
От урагана в Красноярске пострадало больше 40 авто и 70 домов
В мэрии Красноярска рассказали, сколько домов, машин, заборов и других объектов пострадали от ураганного ветра 19 ноября.
20 ноября 2023, 07:09
В Красноярске и крае продолжают устранять последствия урагана
20 ноября 2023, 02:59
Света нет в 161 населенном пункте. В МЧС рассказали о последствиях ураганного ветра в Красноярском крае
Из-за ураганного ветра 19 ноября без света остается 161 населенный пункт Красноярского края.
20 ноября 2023, 01:50
В Красноярске сильный ветер сдул машину на припаркованные авто
20 ноября 2023, 01:15
19 ноября 2023
«Родители обнимали детей». Что происходило в самолете, застрявшем над Красноярском
Самолет из Тюмени почти час кружил над Красноярском из-за сильнейшего ветра. Один из пассажиров рассказал, что в этот момент происходило на борту.
19 ноября 2023, 14:25
В части Красноярска света не будет до утра. Список адресов
19 ноября 2023, 14:06
Жительница Барнаула погибла во время урагана. Ее унесло на 30 метров
19 ноября 2023, 13:45
Отменят ли из-за урагана занятия в красноярских школах? Ответ мэрии
19 ноября 2023, 13:11
В Красноярском крае без электричества остались более 100 населённых пунктов
Без электричества остались 113 населённых пунктов Красноярского края.
19 ноября 2023, 13:01
В Красноярске из-за ветра не смогли приземлиться три самолета
19 ноября 2023, 12:41
В Новокузнецке ураган повалил дерево на автомобиль. Два человека погибли
19 ноября 2023, 12:28
В Красноярске пополнился список домов, где нет света
В Красноярске жители десятка улиц остаются без света. Всё из-за сильного ветра.
19 ноября 2023, 10:32
Ветер в Красноярске повредил более 50 объектов. Когда он утихнет?
19 ноября 2023, 09:03
На Красноярск обрушился ураган — ветер сносит крыши, деревья и окна
19 ноября 2023, 07:11
Отключения электричества есть почти во всех районах Красноярска
Из-за сильного ветра в Красноярске некоторые дома остались без света. Больше всего отключений в Советском районе.
19 ноября 2023, 06:46

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