Ураганный ветер

В крае ввели режим ЧС . Из-за ураганного ветра 14 населённых пунктов края до сих пор остаются без света

Из-за ураганного ветра 19 ноября электричество отключили в более чем 200 населенных пунктах. 14 из них до сих пор остаются без света.