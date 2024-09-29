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Ураганный ветер

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Сентябрь
В Красноярском крае ожидается сильный ветер до 20 м/с. В Красноярске тоже?
Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре в понедельник, 30 сентября.
29 сентября, 12:47
Май
«Произошел какой-то ужас». Ураган пронесся по Ачинску. Ветер повалил деревья и остановку
30 мая, 04:19
«Что за апокалипсис?». Юг Красноярского края накрыли пылевая буря и ураган. Деревья повалило, свет отключили
В Шушенском районе Красноярского края прошла пылевая буря. Собрали фото и видео местного «апокалипсиса».
29 мая, 01:43
Жителей Красноярска и края попросили остаться дома из-за сильного ветра и грозы
Днем 6 мая в центральных и южных районах Красноярского края ожидается очень сильный ветер.
6 мая, 04:23
Февраль
В Красноярске бушует ветер и идет дождь — всё тает и сносит
10 февраля, 08:38
Январь
МЧС: в Красноярске и крае ожидается очень сильный ветер — до 30 м/с
15 января в центральных и южных районах Красноярского края ожидается очень сильный ветер.
14 января, 09:15
Ноябрь 2023
Красноярский ураган нанес ущерба на 67 миллионов. Пострадало 280 зданий
В заксобрании Красноярского края рассказали, сколько объектов пострадали от ураганного ветра 19 ноября и как их будут восстанавливать.
28 ноября 2023, 03:58
В крае ввели режим ЧС. Из-за ураганного ветра 14 населённых пунктов края до сих пор остаются без света
Из-за ураганного ветра 19 ноября электричество отключили в более чем 200 населенных пунктах. 14 из них до сих пор остаются без света.
22 ноября 2023, 02:19
«Люди кричали в самолёте»: пассажир пожаловался на авиакомпанию из-за взлета в ураган
20 ноября 2023, 11:21
Ветер сорвал крыши домов в Красноярске. Смотрите, как жутко
20 ноября 2023, 08:13
От урагана в Красноярске пострадало больше 40 авто и 70 домов
В мэрии Красноярска рассказали, сколько домов, машин, заборов и других объектов пострадали от ураганного ветра 19 ноября.
20 ноября 2023, 07:09
В Красноярске и крае продолжают устранять последствия урагана
20 ноября 2023, 02:59
Света нет в 161 населенном пункте. В МЧС рассказали о последствиях ураганного ветра в Красноярском крае
Из-за ураганного ветра 19 ноября без света остается 161 населенный пункт Красноярского края.
20 ноября 2023, 01:50
В Красноярске сильный ветер сдул машину на припаркованные авто
20 ноября 2023, 01:15
«Родители обнимали детей». Что происходило в самолете, застрявшем над Красноярском
Самолет из Тюмени почти час кружил над Красноярском из-за сильнейшего ветра. Один из пассажиров рассказал, что в этот момент происходило на борту.
19 ноября 2023, 14:25
В части Красноярска света не будет до утра. Список адресов
19 ноября 2023, 14:06
Жительница Барнаула погибла во время урагана. Ее унесло на 30 метров
19 ноября 2023, 13:45

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