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Утки

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Для будущей набережной с утиной улицей в Красноярске начали искать подрядчика
Мэрия Красноярска начала поиск подрядчиков для благоустройства набережных на Бугаче, Енисее и Каче и сквера Молодёжный.
15 января, 11:47
Октябрь 2023
В центре Красноярска заметили «зубастую» утку
На острове Молокова в Красноярске встретили «зубастую» утку.
15 октября 2023, 07:25
Любуемся осенью в Красноярске. 17 уютных осенних фото
2 октября 2023, 07:39
Июль 2023
В Красноярске появился еще один уткомат
В Красноярске на лодочной станции «Остров» установили уткомат.
19 июля 2023, 03:47
В Красноярске утка и утята прогулялись по кампусу университета. Смотрите, какие милые
В Красноярске утка привела утят в кампус университета Решетнёва. Их заметили во внутреннем дворике.
3 июля 2023, 02:31
Июнь 2023
Красноярцы встали в пробку, чтобы пропустить уток
Красноярцы остановили свои машины, чтобы помочь перейти дорогу маме-утке с утятами.
16 июня 2023, 03:54
Водитель затормозил перед уткой с утятами и попал в ДТП
В Красноярске в районе Солонцов автомобилист остановился перед семейством уток, которое переходило дорогу, и попал в аварию.
3 июня 2023, 03:58
Май 2023
На набережной Красноярска сломали уткомат
22 мая 2023, 11:19
На острове Татышев молодые люди застрелили четырех уток ради развлечения
В Красноярске компания молодых людей ради развлечения решила пострелять в уток на острове Татышев.
22 мая 2023, 06:31

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