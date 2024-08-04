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Утонул

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Август
17-летний парень утонул в пруду на глазах у очевидцев. Он нырнул и не выплыл
4 августа, 02:35
Июль
В Красноярском крае за день утонули четыре человека. Двое из них были пьяны
В разных районах Красноярского края за один день, 28 июля, утонули четверо жителей.
29 июля, 02:59
В выходные в Красноярском крае утонули четыре человека. Самой младшей был всего год
В выходные, 20 и 21 июля, в Красноярском крае утонули трое взрослых и один ребёнок.
22 июля, 03:46
Выпившие взрослые не уследили за годовалой племянницей. Она утонула
20 июля, 06:34
В Красноярском крае утонул 70-летний мужчина. Это уже 51-й погибший на воде за лето
16 июля, 02:03
В Красноярском крае открыли второй официальный пляж в середине лета
15 июля, 09:16
В выходные в Красноярском крае утонули 8 человек. Самому младшему было 14 лет
За 13 и 14 июля в Красноярском крае утонуло шестеро взрослых мужчин, одна женщина и один ребенок.
15 июля, 02:33
Женщина утонула на озере в Красноярском крае. Это шестой человек за выходные
Женщина 42 лет утонула на озере Светлое в поселке Кедровый. Это второй человек, который утонул за день и шестой за выходные.
14 июля, 12:54
В Красноярском крае мужчина выпал из лодки и утонул в реке на глазах у друзей
В Красноярском крае молодой человек выпал из лодки утонул в реке Кемчуг на глазах у друзей.
12 июля, 02:58
В Красноярском крае за сутки утонули двое мужчин. Тело одного из них достали очевидцы
В Красноярском крае ещё два человека погибли во время купания.
7 июля, 02:21
В Красноярском крае спустя неделю нашли тело утонувшего мальчика
В Красноярском крае найдено тело 11-летнего мальчика, который утонул в реке Чулым неделю назад.
4 июля, 07:26
Еще один красноярец утонул на острове Татышев. Его друг ждал, когда он выплывет
В Красноярске еще один человек утонул на острове Татышев. На этот раз погибшим оказался 19-летний парень.
3 июля, 06:24
В Красноярском крае мужчина пытался спасти тонущего друга. Погибли оба
В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде. На этот раз погибли сразу два человека в Канском районе.
2 июля, 02:14
В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул. Он не умел плавать
В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул — его унесло течением на глубину.
1 июля, 07:03
На острове Татышев утонул пьяный парень. Его друзья заметили это только через час
1 июля, 01:31
Июнь
В Железногорске двухлетний ребенок утонул в бассейне возле дома
Мама отвлеклась, а ребенок подошел к бассейну и упал в воду. Родители пытались спасти ребенка, но не успели.
30 июня, 04:35
В Красноярске на озере Мясокомбинат утонул мужчина. Он нырнул и не выплыл
Мужчина плавал на озере Мясокомбинат в Красноярске. Он нырнул в озеро на глазах очевидцев, но не выплыл. Еще несколько человек утонули на озере Цыганское в городе и на озере недалеко от Ачинска.
30 июня, 03:53
В Ачинске утонул 11-летний мальчик. Его унесло течением на глазах у приятеля сестры
В Ачинске 11-летний мальчик утонул. За ним присматривал друг его сестры, но он не смог его спасти.
28 июня, 01:09
В Красноярском крае за сутки утонули три человека
В Красноярском крае за последние сутки утонули три человека. В этот день температура была выше +30.
16 июня, 05:54
В Красноярском крае утонула 14-летняя девочка. Она попала в подводную яму
В Краснотуранском районе 14-летняя девочка попала в подводную яму и утонула. Она купалась на мелководье.
16 июня, 03:08

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