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Утонувший

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Сентябрь
В Красноярском крае мужчина ушел собирать дикоросы и утонул
Ещё один человек утонул в Красноярском крае, рассказали в региональном МЧС.
29 сентября, 05:56
Август
17-летний парень утонул в пруду на глазах у очевидцев. Он нырнул и не выплыл
4 августа, 02:35
Июль
В Красноярском крае за день утонули четыре человека. Двое из них были пьяны
В разных районах Красноярского края за один день, 28 июля, утонули четверо жителей.
29 июля, 02:59
В выходные в Красноярском крае утонули четыре человека. Самой младшей был всего год
В выходные, 20 и 21 июля, в Красноярском крае утонули трое взрослых и один ребёнок.
22 июля, 03:46
В Красноярском крае утонул 70-летний мужчина. Это уже 51-й погибший на воде за лето
16 июля, 02:03
В Красноярском крае открыли второй официальный пляж в середине лета
15 июля, 09:16
В выходные в Красноярском крае утонули 8 человек. Самому младшему было 14 лет
За 13 и 14 июля в Красноярском крае утонуло шестеро взрослых мужчин, одна женщина и один ребенок.
15 июля, 02:33
Женщина утонула на озере в Красноярском крае. Это шестой человек за выходные
Женщина 42 лет утонула на озере Светлое в поселке Кедровый. Это второй человек, который утонул за день и шестой за выходные.
14 июля, 12:54
В Красноярском крае утонули четыре человека за субботу. Один из них ребенок
За 13 июля в Красноярском крае утонуло трое взрослых мужчин и один ребенок. А с начала лета в крае утонули более 40 человек.
14 июля, 02:19
В Красноярском крае мужчина выпал из лодки и утонул в реке на глазах у друзей
В Красноярском крае молодой человек выпал из лодки утонул в реке Кемчуг на глазах у друзей.
12 июля, 02:58
В Красноярском крае за сутки утонули двое мужчин. Тело одного из них достали очевидцы
В Красноярском крае ещё два человека погибли во время купания.
7 июля, 02:21
В Красноярском крае мужчина пытался спасти тонущего друга. Погибли оба
В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде. На этот раз погибли сразу два человека в Канском районе.
2 июля, 02:14
Красноярки спасли утонувшего подростка на острове Татышев. У него не было пульса
2 июля, 01:07
В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул. Он не умел плавать
В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул — его унесло течением на глубину.
1 июля, 07:03
На острове Татышев утонул пьяный парень. Его друзья заметили это только через час
1 июля, 01:31
Июнь
В Ачинске утонул 11-летний мальчик. Его унесло течением на глазах у приятеля сестры
В Ачинске 11-летний мальчик утонул. За ним присматривал друг его сестры, но он не смог его спасти.
28 июня, 01:09
В Красноярском крае за сутки утонули три человека
В Красноярском крае за последние сутки утонули три человека. В этот день температура была выше +30.
16 июня, 05:54
В Красноярском крае утонула 14-летняя девочка. Она попала в подводную яму
В Краснотуранском районе 14-летняя девочка попала в подводную яму и утонула. Она купалась на мелководье.
16 июня, 03:08
17-летний парень спасал тонущего младшего брата и погиб сам
В Черногорске утонул 17-летний парень. Он пытался спасти из пруда младшего брата.
11 июня, 08:17
Апрель
Под Красноярском перевернулась лодка с двумя рыбаками, один утонул
На реке Есауловка в Березовском районе Красноярского края перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один из них утонул.
29 апреля, 04:12

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