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Утопление

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Сентябрь
В Красноярском крае мужчина ушел собирать дикоросы и утонул
Ещё один человек утонул в Красноярском крае, рассказали в региональном МЧС.
29 сентября, 05:56
Август
Красноярец спас тонущего китайца на острове Хайнань во время отлива
Красноярец во время отдыха на китайском острове Хайнань спас тонущего местного жителя.
23 августа, 04:09
На озере Мясокомбината в Красноярске утонул мужчина
В озеро-парке «Октябрьский» утонул мужчина.
18 августа, 03:58
17-летний парень утонул в пруду на глазах у очевидцев. Он нырнул и не выплыл
4 августа, 02:35
Июль
В Красноярском крае спасатели достали авто со дна реки. Внутри было тело водителя
В Ачинском районе спасатели подняли со дна реки Салырка автомобиль с телом водителя.
30 июля, 01:29
В Красноярском крае за день утонули четыре человека. Двое из них были пьяны
В разных районах Красноярского края за один день, 28 июля, утонули четверо жителей.
29 июля, 02:59
В выходные в Красноярском крае утонули четыре человека. Самой младшей был всего год
В выходные, 20 и 21 июля, в Красноярском крае утонули трое взрослых и один ребёнок.
22 июля, 03:46
В Красноярском крае утонул 70-летний мужчина. Это уже 51-й погибший на воде за лето
16 июля, 02:03
В выходные в Красноярском крае утонули 8 человек. Самому младшему было 14 лет
За 13 и 14 июля в Красноярском крае утонуло шестеро взрослых мужчин, одна женщина и один ребенок.
15 июля, 02:33
«Не кричал, просто уходил под воду». На озере Мясокомбината спасли тонущего мужчину. На помощь позвала его жена
В озеро-парке «Октябрьский» из воды вытащили тонущего мужчину. Его спас посетитель парка.
12 июля, 05:15
В Красноярском крае мужчина выпал из лодки и утонул в реке на глазах у друзей
В Красноярском крае молодой человек выпал из лодки утонул в реке Кемчуг на глазах у друзей.
12 июля, 02:58
Красноярцев станут активнее выгонять с запрещенных для купания мест
9 июля, 01:28
В Красноярском крае за сутки утонули двое мужчин. Тело одного из них достали очевидцы
В Красноярском крае ещё два человека погибли во время купания.
7 июля, 02:21
В Красноярском крае назвали самые опасные водоемы
5 июля, 05:59
Красноярки спасли утонувшего подростка на острове Татышев. У него не было пульса
2 июля, 01:07
В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул. Он не умел плавать
В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул — его унесло течением на глубину.
1 июля, 07:03
На острове Татышев утонул пьяный парень. Его друзья заметили это только через час
1 июля, 01:31
Июнь
В Ачинске утонул 11-летний мальчик. Его унесло течением на глазах у приятеля сестры
В Ачинске 11-летний мальчик утонул. За ним присматривал друг его сестры, но он не смог его спасти.
28 июня, 01:09
Против сотрудников «Татышев–парка» возбудили дело из-за утонувшего подростка
27 июня, 03:18
В Красноярском крае утонул 22-летний парень. У него остались две маленькие дочки
В Ачинске 22-летний парень утонул вчера, 22 июня, вечером на реке Чулым.
23 июня, 06:16

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