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Ужур

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2024
Красноярские археологи нашли древнюю скульптуру человеческой головы
Красноярские археологи обнаружили уникальную скульптуру человека. Ей может быть больше 1,5 тысяч лет.
24 октября, 08:10
«Заставила мужа нервничать»: женщина пошла мыться в баню, которая потом загорелась
В Ужуре жительница пошла мыться в баню и «заставила мужа нервничать». Дело в том, что когда он вернулся домой, баня горела.
21 августа, 03:25
Задержан замминистра обороны России. Что известно
24 апреля, 04:47
В Ужуре задержали подозреваемого в смертельном избиении мужчины
В Ужуре Красноярского края следователи СК задержали подозреваемого в причинении смертельных травм мужчине в кафе.
30 марта, 04:16
«Охрана бездействовала»: жителя края жестко избили посетители в кафе. Он в коме
29 марта, 02:37
Из Красноярска планируют запустить новый прямой поезд до Абакана
КрасЖД и минтранспорта Красноярского края и Хакасии обсуждают запуск нового поезда Красноярск — Абакан.
10 января, 10:08
В системе охраны «Красмаша» нашли нарушения. Завод проверяли перед визитом Шойгу
10 января, 07:57
2023
В военной части в Красноярском крае разместят ракеты «Сармат»
В военной части, которая расположена рядом с Ужуром, разместят ракеты «Сармат».
16 декабря 2023, 07:41
Троих детей без тепла и еды забрали из дома. Их мать ушла пить к соседям
В Ужуре Красноярского края у 34-летней матери изъяли троих детей. Она оставила их одних без еды и тепла на целый день и ушла выпивать с соседями.
8 декабря 2023, 06:34
GTA Ужур Сити. Угонщик прокатил на крыше владельца машины и вылетел в канаву
В Ужуре мужчина угнал машину. Это заметил владелец авто и попытался его остановить. Угон в итоге закончился аварией.
18 сентября 2023, 07:30
Полицейский угрожал облить кислотой стюардессу, чтобы в нее никто не влюбился
Сотрудник аэропорта Шереметьево угрожал облить свою бывшую девушку кислотой.
31 августа 2023, 11:23
В Красноярском крае водитель грузовика украл топливо и попался инспекторам ДПС
В Ужуре водителя грузовика проверили инспекторы ДПС. Они нашли у него украденное топливо.
30 июля 2023, 07:39
Власти Ужура не стали комментировать установку ядерной ракеты в поселке
26 июля 2023, 04:59

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