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Ужурский район

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Следователи просят помочь в поисках жителя Красноярского края. Он пропал в конце июня
19 августа, 03:24
Целая семья в Ужуре отравилась угарным газом. Один погиб, троих госпитализировали
6 августа, 09:37
В Красноярском крае автобус с пассажирами влетел в полуприцеп и наехал на трактор
6 августа, 06:07
Клещи присосались уже к 113 жителям края. Трое могли заболеть энцефалитом и тифом
В медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились уже 113 жителей края.
19 апреля, 02:22
В системе охраны «Красмаша» нашли нарушения. Завод проверяли перед визитом Шойгу
10 января, 07:57
2023
Красноярские дети и подростки стали чаще страдать от ожирения
В Красноярском крае школьники стали чаще заболевать ожирением.
12 октября 2023, 02:21
Фонд ОМС возмутился, что на лечение нестраховых случаев в крае потратили 20 миллионов
21 сентября 2023, 03:44
Больше 900 жителей Красноярского края за 2023 год подхватили паразитов от рыб
За семь месяцев 2023 года 922 жителя Красноярского края заболели описторхозом.
18 августа 2023, 03:13
Московский мясокомбинат судится с «Солгоном» красноярского депутата из-за сосисок
Московское ЗАО «Микояновский мясокомбинат» подало в суд на ужурское сельхозпредприятие «Солгон» депутата заксобрания Бориса Мельниченко.
17 июля 2023, 08:15
За этот год 19 жителей Красноярского края подцепили паразитов от животных
За шесть месяцев 2023 года 19 жителей Красноярского края заболели эхинококкозом. Чаще всего люди заражаются этим заболеванием через контакт с животными.
13 июля 2023, 02:16

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