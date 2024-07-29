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Вагоны

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2024
Поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Больше 140 человек пострадали
29 июля, 10:53
«Люди вылетали прямо в воду». В Коми перевернулся пассажирский поезд. Ранены 70 человек
27 июня, 02:54
Три электрички отменили из-за схода грузовых вагонов под Красноярском
19 мая, 09:03
Под Красноярском с рельсов сошли пять грузовых вагонов. Поезда теперь задержатся
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино.
19 мая, 07:27
Где сейчас находятся пассажиры поезда, который столкнулся с грузовыми вагонами
2 апреля, 03:24
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым вагоном, который сошел с рельсов
В Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами, которые сошли с рельсов.
2 апреля, 01:24
2023
8% акций ЭВРЗ выставили на продажу почти за 100 млн рублей — завод 2 года в убытке
28 октября 2023, 04:32
В Красноярске загорелся вагон-холодильник
Рефрижераторный вагон загорелся на железнодорожной станции Красноярск-Восточный.
8 сентября 2023, 04:35
В Красноярском крае с рельсов слетели два вагона с грузом
В Канске во время работ на железнодорожном пути с рельсов сошли два вагона.
8 августа 2023, 02:32
Вагончики и пустота: смотрим, что за строительным забором станции метро на Киренского
11 июля 2023, 08:25
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов и повредили контактную сеть
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Камарчага – Балай в Манском районе.
19 мая 2023, 02:13

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