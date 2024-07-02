prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Вавилова

Выбрать дату
Июль
На Вавилова в Красноярске на месяц изменили схемы движения авто и автобусов
В Красноярске с 1 по 29 июля будет изменили схему движения транспорта по улице Академика Вавилова.
2 июля, 01:57
Апрель
В Красноярске до конца апреля закроют проезд по Диктатуры Пролетариата
В Красноярске до конца апреля полностью закроют участок улицы Диктатуры Пролетариата от Урицкого до пересечения с проездом в районе дома на Карла Маркса, 139.
4 апреля, 10:29
Февраль
На правом берегу массово обрезают деревья. Эксперт назвала это уродливой ампутацией
14 февраля, 09:38
Январь
Красноярец без пальцев отобрал у ребенка телефон за 70 тысяч. Его ищут третий месяц
В Красноярске ищут мужчину без пальцев, который вырвал у школьника из рук телефон за 70 тысяч рублей.
15 января, 12:11
Декабрь 2023
В Красноярске из-за дыма эвакуируют администрацию Кировского района
Сообщение о задымлении в здании администрации Кировского района поступило днем 13 декабря.
13 декабря 2023, 07:06
Ноябрь 2023
В дома на правом берегу начали возвращать тепло после аварии
10 ноября 2023, 08:39
Аварию на Вавилова будут устранять до конца дня. Когда вернут отопление, пока неясно
10 ноября 2023, 04:30
В Красноярске уже неделю ищут ушедшего из детдома 13-летнего мальчика
Жителей Красноярска просят помочь найти 13-летнего воспитанника детдома. Он пропал неделю назад.
6 ноября 2023, 03:22
Август 2023
В Красноярске перекрытие на Вавилова продлили из-за ещё одного повреждения
В Красноярске на улице Вавилова продлили перекрытие из-за того, что обнаружили ещё одно повреждение.
20 августа 2023, 02:11
В Красноярске из-за прорыва трубы на Вавилова перекроют дорогу
В Красноярске на улице Вавилова размыло грунт — в СГК заявили, что произошел прорыв трубопровода.
19 августа 2023, 02:50
Июль 2023
На Семафорной осенью снесут бараки и начнут строить новые ЖК
В Красноярске работы на территории между улицами Семафорной и Вавилова должны начаться уже этой осенью. Ранее мэрия утвердила проект застройки.
10 июля 2023, 08:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика