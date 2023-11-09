prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Великобритания

Выбрать дату
Ноябрь 2023
«Красцветмет» попал под санкции Великобритании из-за СВО и золота
9 ноября 2023, 05:22
Август 2023
Британский завод автокатализаторов в Красноярске сменил владельцев на российских
18 августа 2023, 12:18
Июнь 2023
VR, запчасти и хайтек. Чем занимается в Красноярске бизнес из «недружественных» Великобритании и США
21 июня 2023, 10:49

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика