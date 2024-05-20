prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Вертолет

Выбрать дату
Май
Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Что известно
20 мая, 05:37
Двоих норильчан задержали после поджога вертолета в Москве и обвинили в теракте
2 мая, 12:13
Апрель
Ми-8 аварийно сел возле озера в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр вертолетные услуги» совершил аварийную посадку в Туруханском районе Красноярского края.
1 апреля, 10:02
Февраль
Минздрав рассказал, зачем несколько скорых приехали к вертолету на острове Татышев
В минздраве Красноярского края прокомментировали появление скорых и вертолета санавиации на острове Татышев. Рассказываем, что это было.
14 февраля, 11:43
На острове Татышев заметили несколько скорых и вертолет санавиации
В Красноярске на острове Татышев заметили несколько машин скорой помощи, а также вертолет санавиации.
14 февраля, 10:41
Январь
Стало известно, почему разбился вертолет экс-депутата Гольдмана
11 января, 11:39
Двое охотников четыре месяца провели в тайге — их пришлось эвакуировать
В Красноярском крае спасатели эвакуировали с севера двух охотников и трех собак. Мужчины находились в тайге четыре месяца.
11 января, 01:11
Август 2023
В Красноярске продают вертолет Ми-2
25 августа 2023, 12:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика