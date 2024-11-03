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Ноябрь
Красноярцев ждет теплая рабочая неделя без «минуса»
3 ноября, 02:28
Октябрь
В Красноярске будет жаркий ноябрь? Смотрим прогноз
27 октября, 04:35
В Красноярске 21 октября ожидается до +6, снег с дождем и сильный ветер
Сегодня, 21 октября, в Красноярске ожидается мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.
21 октября, 02:02
На Красноярский край обрушатся сильный ветер и снег. А на Красноярск?
На Красноярский край 21 октября обрушится сильный ветер и снег.
20 октября, 11:55
На север Красноярского края обрушатся штормовой ветер и метель
Сегодня, 14 октября, на севере Красноярского края объявили штормовое предупреждение. Об этом заявили в МЧС.
14 октября, 01:49
На Красноярск обрушился штормовой ветер и ливень. Деревья гнутся, ничего не видно
9 октября, 12:06
Красноярцев предупредили о штормовом ветре до 25 м/с
9 октября, 03:28
В Красноярском крае ожидают дождь с градом и ветер до 25 м/с
Жителей Красноярска и края предупредили о сильных дождях и порывах ветра до 25 м/с во вторник, 1 октября.
1 октября, 02:23
Сентябрь
В Красноярске сильный ветер валит деревья. Одно уже упало на машины
В Красноярске сильный ветер повалил несколько деревьев. Показываем последствия непогоды.
30 сентября, 13:25
В Красноярске в последний день сентября обещают дождь и сильный ветер
Синоптики пообещали красноярцам дождливую и ветреную погоду в последний день сентября. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.
30 сентября, 01:30
В Красноярском крае ожидается сильный ветер до 20 м/с. В Красноярске тоже?
Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре в понедельник, 30 сентября.
29 сентября, 12:47
Красноярцев предупредили о сильном ветре до 18 м/с
Жителей Красноярска и края предупредили о сильном ветре в понедельник, 23 сентября.
22 сентября, 07:22
Август
Жителей Красноярского края предупреждают о ливнях, грозах и сильном ветре
В Красноярском крае 25 и 26 августа прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом заявили в Среднесибирском УГМС.
25 августа, 07:45
На Красноярск обрушились гроза и ливень. Показываем последствия непогоды
22 августа, 01:23
В Красноярский край идут грозы с сильным ветром
20 августа, 03:50
Жителей Красноярского края предупредили о грозах и штормовом ветре
В Красноярском крае в понедельник, 19 августа, сильно испортится погода. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.
18 августа, 12:39
В Красноярском крае испортится погода. Будут ливни, град и сильный ветер
16 августа, 08:27
В Красноярском крае испортится погода. Обещают ливни, град и штормовой ветер
9 августа, 07:10
Жителей Красноярского края предупреждают о сильном ветре, граде и дожде
5 августа, 06:53
В Красноярске и крае испортится погода. Обещают дожди и ветер
В Красноярске в понедельник, 5 августа, испортится погода.
4 августа, 13:16

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