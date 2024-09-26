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Ветлужанка

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2024
В Красноярске поменяли схему движения на кольцевой развязке на Стасовой. Зачем?
В Красноярске изменили схему автомобильного движения на кольцевой развязке в Ветлужанке. Речь идет о кольцевом пересечении улиц Елены Стасовой и Чернышева.
26 сентября, 01:57
В Красноярске вспыхнули два сильных пожара — в Ветлужанке и на Никитина
9 мая, 12:18
В Ветлужанке на месте офисного здания во дворах построят ЖК
В Ветлужанке снесут здание во дворах на улице Елены Стасовой, 39/1. Участок хотят выставить на торги под строительство ЖК.
16 апреля, 03:45
Мэрия Красноярска зарезервировала 24 гектара под расширения Елены Стасовой
Администрация Красноярска резервирует земли площадью 242 тысячи квадратных метров в микрорайоне Ветлужанка для будущего расширения дороги на улице Елены Стасовой.
11 января, 06:59
2023
Из-за угрожавшего 11-летнему ребенку мужчины в Ветлужанке начали проверку
20 августа 2023, 08:25
Октябрьский район Красноярска ждут два отключения горячей воды
3 августа 2023, 08:28
Бьет поводком: красноярка регулярно избивает собаку в лифте своего дома
21 июля 2023, 01:52

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