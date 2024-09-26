Ветлужанка

В Красноярске поменяли схему движения на кольцевой развязке на Стасовой. Зачем?

В Красноярске изменили схему автомобильного движения на кольцевой развязке в Ветлужанке. Речь идет о кольцевом пересечении улиц Елены Стасовой и Чернышева.