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ВИЧ

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В Красноярском крае с начала года больше 1 000 человек заразились ВИЧ-инфекцией
12 августа, 08:29
Красноярцы могут бесплатно сдать тест на ВИЧ. Когда?
Красноярцы 7 и 8 мая смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Оно будет анонимным.
7 мая, 01:07
Красноярец намеренно заражал женщин ВИЧ. Пострадали четыре жительницы
Красноярца обвинили в намеренном заражении жительниц ВИЧ-инфекцией. Он мог передать заболевание как минимум четырем женщинам.
24 апреля, 08:42
Красноярцы могут бесплатно сдать анализ на ВИЧ. Когда и где?
В Красноярске можно пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Рассказываем, где и когда.
2 апреля, 02:09
2023
Стало известно, сколько людей в крае живет с ВИЧ-инфекцией и как они заболевают
В Красноярском крае на начало октября 2023 года проживают 28 967 человек, зараженных ВИЧ-инфекцией.
27 ноября 2023, 04:42
Красноярцы смогут сдать экспресс-анализ на ВИЧ
Минздрав Красноярского края сообщил график работы мобильных пунктов экспресс-тестирования на ВИЧ.
21 августа 2023, 02:57
В России не хватает препаратов для ВИЧ-положительных. А в Красноярском крае?
27 июля 2023, 08:44
Чаще всего в регионе ВИЧ заболевают через гетеросексуальный половой акт
Во Всемирный день памяти жертв СПИДа главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев поделился статистикой по заболеваемости ВИЧ в Красноярском крае.
21 мая 2023, 05:49

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