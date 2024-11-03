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3 ноября
Перекрытый нижний ярус Театральной площади в Красноярске могут открыть в декабре
3 ноября, 11:18
У матери забрали ребенка за пьяные стримы — теперь она ведет их в приюте, но трезвая
3 ноября, 09:53
Двое человек погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае
3 ноября, 06:33
Похитивших женщину «черных риелторов» закрыли в СИЗО — пострадавшая боялась за жизнь
3 ноября, 05:46
2 ноября
Водители автобусов подрались на глазах у пассажиров в Красноярске
2 ноября, 08:25
В Красноярском крае отец запихал 13 детей в пятиместный внедорожник
В поселке Синеборск на юге края оштрафовали мужчину, который перевозил сразу 13 детей в пятиместном внедорожнике УАЗ «Патриот».
2 ноября, 06:42
В Канске у молодой матери изъяли ребенка за пьяные стримы
2 ноября, 06:17
Прокуратура проверила краевое министерство образования. Что там не так?
Прокуратура Красноярского края завершила проверку минобразования края и его подведомственных учреждений.
2 ноября, 05:57
«Рыдали и убегали»: в Красноярске вебкам-модель хочет закрыть студию, где работала
2 ноября, 03:59
В Красноярске «черные риелторы» похитили женщину и накачали наркотиками
2 ноября, 01:14
1 ноября
Схватил за волосы и бросил на асфальт. В Красноярске парень избил девушку на улице
1 ноября, 05:42
В Красноярске девушка упала с 6 этажа и выжила
В Красноярске из окна многоэтажного дома на улице Лесников выпала 22-летняя девушка. Она выжила.
1 ноября, 04:10
Красноярец на роликах и с тыквой на голове пугал прохожих
В Красноярске экстремальный роллер Илья Савосин устроил заезд по городу в хеллоуинском костюме с тыквой на голове.
1 ноября, 04:07
31 октября
Пассажирский лайнер покрасили в поддержку норильских хоккеистов
Самолет авиакомпании «Нордстар» получил уникальный дизайн в честь хоккейной команды «Норильск».
31 октября, 04:05
В Красноярске горят «Перцы» на Карамзина
31 октября, 03:42
В Красноярске снова запел пешеходный мост у БКЗ
В Красноярске пешеходный мост, который соединяет площадь у филармонии с музейным центром «Площадь Мира», снова запел.
31 октября, 01:10
30 октября
Убийца пожилой женщины в Железногорске рассказал на видео о случившемся
30 октября, 11:33
Сумасшедшие или святые? Ростовчанки спасли и пристроили около двух тысяч животных
30 октября, 09:08
В Красноярск приехали снимать еще одно кулинарное шоу
В Красноярске снова снимают кулинарное тв-шоу. В город приехали ведущие кулинарной программы «Повара на колёсах».
30 октября, 06:23
29 октября
Красноярцы сообщают о стрельбе на Киренского
29 октября, 05:04

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