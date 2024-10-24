Видеонаблюдение

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В Екатеринбурге и Питере воруют сливочное масло на фоне подорожания. А в Красноярске?
24 октября, 11:34
В Ужуре задержали еще двоих подозреваемых в смертельном избиении мужчины
В Ужуре Красноярского края следователи СК задержали троих подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине в кафе.
30 марта, 11:05
2023
Появилось видео нападения красноярца с перцовым баллончиком на кондуктора
22 ноября 2023, 04:45
В Красноярске в военкоматы поставят 75 новых камер с системой распознавания лиц
11 ноября 2023, 03:07
В Дивногорске пообещали установить камеры и фонари после убийства школьницы
3 августа 2023, 02:22
На Коммунальном мосту исчезла разметка. Штрафуют ли за езду по выделенке?
23 мая 2023, 11:52

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