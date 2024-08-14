Видеозапись

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Август
В Красноярске полицейские жестко протащили девушку по асфальту из-за бутылки пива
14 августа, 10:31
Июль
Медведь сразился с отражением в Тунгусском заповеднике и победил
Косолапый покусал памятную стелу в заповеднике «Тунгусский». Он попытался ее повалить, а потом сломал на стеле железную птицу.
15 июля, 11:21
Февраль
Жители Взлетки жалуются на банду детей-грабителей из многодетной семьи. Что известно?
28 февраля, 04:51
Январь
В Красноярске парня в последний момент сняли с перил Коммунального моста
8 января, 12:32
Ноябрь 2023
Появилось видео нападения красноярца с перцовым баллончиком на кондуктора
22 ноября 2023, 04:45
Полиция ищет водителя, который дрифтил с полуголыми девушками на Театральной площади
На Театральной площади неизвестные устроили фотосессию и видеосъемки с полуобнаженными девушками и дрифтующей машиной. После публикации ролика в сети водителя ищут сотрудники полиции.
11 ноября 2023, 07:06
Август 2023
В Красноярском крае ищут мужчину в плаще, который мог преследовать девушек
На Таймыре полицейские ищут мужчину в чёрном плаще, который, по словам очевидцев, ходил за девушками.
24 августа 2023, 07:37

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