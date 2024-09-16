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Владимир Путин

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Сентябрь
Украина представит США план прекращения огня: как долго еще продлится СВО?
16 сентября, 07:13
«Больших денег край не получит»: экономист высказался о переезде «Русгидро»
7 сентября, 11:33
Рабочая группа по газификации Красноярского края не собиралась уже 9 месяцев. Почему?
6 сентября, 07:43
Август
«Если проводить, то сейчас». Будет ли новая волна мобилизации в России? Вот что говорят власти
29 августа, 10:23
Путин заменит визит в Красноярск на видеозвонок с Котюковым
27 августа, 08:18
Больше 20 человек посадили на карантин перед визитом Путина в Красноярск
27 августа, 05:44
Путина ждут в Красноярске 2 сентября. Участники встречи уже могут быть на карантине
26 августа, 07:27
Захват волгоградской ИК. Радикалы ранят сотрудников и требуют вертолет с миллионами
23 августа, 12:20
Сроки проведения КЭФа в Красноярском крае снова сдвинулись на неопределенный срок
В правительстве Красноярского края не знают, когда именно пройдет Красноярский экономический форум. Его переносили несколько раз.
6 августа, 11:06
«Часть предвыборной кампании». Политологи оценили предложение о переезде госкомпаний в регионы России и Красноярск
6 августа, 06:35
Путин поднял выплаты до 400 тысяч. Сколько предлагают контрактникам из Красноярска
Россиянам и иностранцам, которые заключат контракт для участия в СВО, в два раза увеличили единовременную выплату.
1 августа, 07:40
Июль
В Красноярске присяжные осудили «вора в законе» Сухача. Чем он известен?
25 июля, 10:26
Май
Путин назначил «новый» состав администрации президента
Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента.
14 мая, 08:58
Шойгу больше не министр обороны: главное о кадровых перестановках в правительстве РФ
13 мая, 02:17
Март
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Что он еще сказал о теракте
23 марта, 12:44
Директор ФСБ заявил о задержании 11 человек по делу о теракте в Crocus City Hall
23 марта, 08:47
Кого уволят в правительстве края после выборов президента? Узнали у политологов
21 марта, 05:30
«А разве в США такого не бывало?»: Путин впервые прокомментировал смерть Навального
18 марта, 04:14
В Красноярском крае подвели предварительные итоги выборов президента РФ
17 марта, 18:59
«Наш город мало уродуют?». Как красноярцы отнеслись к просьбе построить еще одну мечеть? Собрали реакции
14 марта, 04:11

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