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Владимир Вахтель

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Октябрь
В Красноярском крае чиновники сэкономили на отдыхе для детей 57 миллионов рублей
В Красноярском крае в этом году чиновники сэкономили 57 миллионов рублей на детском отдыхе. Без летних путевок могло остаться почти 2 тысячи детей.
26 октября, 10:47
«Бионорд» обвинили в гибели речной рыбы на юге края — но это был не «Бионорд»
16 октября, 07:59
Сентябрь
«Видно же, что форум в тягость». Депутат предложил отказаться от КЭФа ради денег на сельскую медицину в крае
24 сентября, 10:15
Дела семейные: как Егоров нанял Егорова для строительства развязки на Пашенный
17 сентября, 12:13
В Красноярске возбудят дело за открытый Логиновым проезд из Пашенного
5 сентября, 04:44
В мэрии Красноярска ответили на заявления об отставке Логинова
3 сентября, 04:04
Август
Отставку мэра Красноярска поддержал еще один депутат
30 августа, 06:27
Июль
«Народ выйдет с вилами»: красноярцы массово высказываются за запрет электросамокатов
18 июля, 08:11
«Чтоб отрабатывали свой золотой тариф». В Красноярске предложили ввести обязательный стандарт по сервису для перевозчиков
8 июля, 05:27
В СФУ назвали условия, при которых красноярское метро не будет «фонить»
2 июля, 10:07
Июнь
На перевозчиков заявили в УФАС: просят проверить на сговор из-за повышения тарифа
25 июня, 07:34
Плюс три тысячи электросамокатов: в Красноярск заходит ещё один сервис кикшеринга
12 июня, 03:26
Сколько платят сервисы кикшеринга в Красноярске налогов в бюджет
10 июня, 13:41
Май
Количество ДТП с электросамокатами выросло в 28 раз. Где в Красноярске опасно гулять?
26 мая, 05:31
У виновной в гибели 20 золотодобытчиков компании «Сисим» снова нашли нарушения
21 мая, 07:59
«Убивают экосистему и в конечном счете людей»: старатели загрязнили реки на юге края
19 мая, 09:17
Главврач получил штраф после массовых угроз медиков уволиться из-за низких зарплат
3 мая, 10:24
Апрель
«Доходит до драк». На юге края отравляют грунт нечистотами — власти отказываются ставить септик
30 апреля, 02:17
«Дальше будет кататься и детей давить». Депутат предложил выдавать электросамокаты по паспорту и следить за ПДД по камерам
13 апреля, 01:00
Март
«Гуманная практика себя не оправдала». В Красноярском крае предложили узаконить эвтаназию бездомных псов
22 марта, 07:23

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