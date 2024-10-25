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Владислав Логинов

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Октябрь
Увольнение Войцеховского: будет ли уголовка и что ждет мэра? Поговорили с экспертами
25 октября, 10:03
Логинов уволил вице-мэра из-за ремонта дорог? Что известно
22 октября, 03:56
«Нас пытаются запугать»: жители Николаевки записали обращение к Бастрыкину
21 октября, 04:54
Жители Николаевки обвинили Логинова во лжи — в мэрии ответили, что его не так поняли
15 октября, 10:26
В мэрии ответили на обвинения жителей Николаевки, устроивших митинг против КРТ
15 октября, 04:41
«Вы бессовестно врете»: жители Николаевки провели митинг и обвинили Логинова во лжи
12 октября, 10:41
«Не нашел оснований». Котюков не стал отправлять Логинова в отставку
10 октября, 12:57
Мэра Красноярска Логинова вызвали на дебаты, но он отказался
4 октября, 12:53
Сентябрь
Богатейший красноярец продает за полмиллиарда землю недалеко от дома мэра Логинова
В Красноярске за 500 миллионов рублей выставили на продажу огромный участок.
15 сентября, 12:41
«Я не буду делить власть». Егоров угрожал главе «АБЗ» и заявлял о договоренностях с Логиновым? Что известно
6 сентября, 06:36
В мэрии Красноярска ответили на заявления об отставке Логинова
3 сентября, 04:04
Автообщественники поддержали отставку мэра Красноярска из-за проблем с дорогами
2 сентября, 09:49
Дюков заявил в ФСБ на мэрию — и обвинил в простое завода и срыве ремонта дорог
2 сентября, 05:49
Август
В правительстве края рассмотрят обращение Дюкова об отставке мэра Красноярска
30 августа, 11:36
Депутат ЗС еще в июле предлагал создать группу по «схематозам» мэрии. Но ему отказали
30 августа, 09:58
«Тучи сгустились»: насколько реальна отставка Логинова? Что говорят эксперты
30 августа, 09:11
Кто может уволить Логинова? И за что мэров отправляют в отставку
30 августа, 07:18
Отставку мэра Красноярска поддержал еще один депутат
30 августа, 06:27
Исключенный из «Единой России» депутат Дюков призвал отправить Логинова в отставку
30 августа, 01:21
Власти обсудили, что не так с ремонтом в Красноярске. Выяснилось, что работать некому
27 августа, 05:24

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