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Где красноярцам успеть отдохнуть до конца лета? Изучаем направления и цены
1 августа, 10:54
Красноярская смотровая стала самым романтичным местом в России
Смотровая «Царь-рыба» вошла в топ-10 самых романтичных мест России.
19 марта, 07:13
2023
Из Красноярска запустят новые рейсы во Владивосток и Челябинск. Что по ценам?
Авиакомпания «Россия» запустит прямые регулярные рейсы во Владивосток и Челябинск.
13 ноября 2023, 01:33
В Красноярске экстренно посадили самолет из-за пассажира, которому стало плохо
В красноярском аэропорту экстренно сел самолёт рейса Владивосток — Москва.
4 сентября 2023, 13:03
Норильчанам не вернули деньги за билеты на самолет. Они не полетели из-за болезни
Семейная пара из Норильска не смогла полететь во Владивосток из-за болезни одного из них. Однако «Аэрофлот» вернул им не все деньги за билеты.
20 июля 2023, 03:18

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