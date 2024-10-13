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Вода

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Октябрь
Покровка осталась на сутки без холодной воды. Застройщик повредил трубу
13 октября, 05:28
Сентябрь
В нескольких домах Красноярска продлили отключение горячей воды
Несколько домов и административных зданий Красноярска останутся без горячей воды еще на время.
1 сентября, 04:12
Почему красноярцы сидят без горячей воды?
1 сентября, 02:54
Август
На нескольких улицах Красноярска досрочно вернут горячую воду
28 августа, 07:05
Жителям Октябрьского района снова продлили отключение горячей воды
16 августа, 05:34
Часть жителей Октябрьского района завтра останется без горячей воды
9 августа, 04:55
Июль
Зачем ехать в Дагестан, что там делать и сколько стоит отдых? Рассказ красноярки
28 июля, 11:56
В Красноярске после дождя залило водой Николаевский проспект. Власти сказали почему
В Красноярске, 22 июля, во время дождя Николаевский проспект заливало водой. Она сбегала на проезжую часть прямо с горы.
22 июля, 12:51
Красноярцев пугают сообщениями об отравленной воде известной марки. Правда ли это?
В разных регионах России в соцсетях и мессенджерах распространяют информацию о том, что в страну поступила партия воды «Святой источник» и она якобы отравлена.
22 июля, 06:06
В Красноярском крае погиб человек из-за столкновения судна с препятствием
В Туруханском районе Красноярского края на реке Северная судно столкнулось с препятствием. На борту было пять человек, один из них погиб из-за смертельной травмы.
21 июля, 10:05
«Жарко было»: тувинский блогер запрыгнул в аквариум с рыбами в красноярской «Планете»
15 июля, 03:55
«Не кричал, просто уходил под воду». На озере Мясокомбината спасли тонущего мужчину. На помощь позвала его жена
В озеро-парке «Октябрьский» из воды вытащили тонущего мужчину. Его спас посетитель парка.
12 июля, 05:15
Жители трех районов Красноярска сегодня останутся без холодной воды
12 июля, 02:02
Красноярцы перевернули прокатную лодку и чуть не утопили детей
12 июля, 01:19
В Красноярске на Енисее пройдет парад судов. Когда?
В Красноярске 5 июля в пятницу в 12:00 будет парад судов. Посмотреть на парад сможете на набережной левого берега в районе улицы Сурикова.
4 июля, 05:19
Где красноярцам арендовать яхту и катер? Топ прокатов
3 июля, 11:40
В жаркий день красноярцы вылили из кранов рекордное количество воды
В самый жаркий день 2024 года, 30 июня, красноярцы использовали больше 360 кубометров холодной воды.
2 июля, 12:47
Июнь
Сколько стоит речная прогулка на теплоходе в Красноярске?
30 июня, 11:39
В Красноярске на озере Мясокомбинат утонул мужчина. Он нырнул и не выплыл
Мужчина плавал на озере Мясокомбинат в Красноярске. Он нырнул в озеро на глазах очевидцев, но не выплыл. Еще несколько человек утонули на озере Цыганское в городе и на озере недалеко от Ачинска.
30 июня, 03:53
Еще в несколько домов Советского района досрочно вернут горячую воду. Вот в какие
28 июня, 03:05

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