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Водитель

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Октябрь
В Красноярском крае в аварии с грузовиком погиб подросток. Еще двое пострадали
28 октября, 01:44
В Красноярске насмерть сбили 37-летнего мужчину. Он скончался до приезда скорой
Сегодня ночью, 22 октября, в Красноярске на улице Робеспьера произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
22 октября, 04:37
На Октябрьском мосту «Мазда» влетела в экскаватор. Ее водитель умер в больнице
8 октября, 01:16
Сентябрь
В Красноярском крае молодой водитель сбил насмерть велосипедистку
В Шушенском произошла смертельная авария вечером 29 сентября.
30 сентября, 03:59
В Красноярске водитель Hyundai залетел под фуру и разбился насмерть
В Красноярске на Северном шоссе произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки скончался на месте.
18 сентября, 01:10
На трассе под Красноярском водитель грузовика насмерть сбил мужчину
Под Красноярском грузовик насмерть сбил пожилого мужчину. Все случилось в Емельяновском районе.
12 сентября, 03:12
В Красноярске 5 человек пострадали при столкновении иномарки с «Вазом»
На правом берегу Красноярска произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Пять человек пострадали.
11 сентября, 09:22
В Красноярске школьник попал под машину и сбежал с места ДТП
В Красноярске водитель иномарки сбил школьника на пешеходном переходе. Подросток сбежал с места аварии и теперь его ищет полиция.
5 сентября, 02:53
Август
В Красноярске мать посадила ребенка в багажник и поехала
В Красноярске женщина возила маленького ребенка в багажнике своей машины. Инцидент снял один из очевидцев.
29 августа, 02:01
В Красноярске «Тойота» залетела под фуру Wildberries. Водитель легковушки в больнице
Сегодня, 26 августа, в Красноярске на улице Пограничников легковой автомобиль залетел под грузовик Wildberries. Водитель легковушки в больнице.
26 августа, 03:30
В Красноярске водитель BMW протаранил «Ленту» на Ястынской
25 августа, 03:57
В Красноярске на Пограничников «Лада» залетела под фуру. Водитель легковушки был пьян
В Красноярске на улице Пограничников нетрезвый водитель ВАЗ-2115 влетел под фуру. В соцсетях писали, что автомобилист якобы уходил от преследования инспекторов ДПС.
15 августа, 05:14
Красноярским водителям рассказали, как пережить жару за рулем
Госавтоинспекторы Красноярска поделились советами для водителей о том, как спасаться от жары за рулем.
15 августа, 01:24
«Крики были, человека зажало»: в Минусинске автоцистерна упала на машину с людьми
12 августа, 06:31
На красноярских дорогах с начала года поймали 3 340 нетрезвых водителей
10 августа, 12:40
В Красноярске водитель сбил мать на глазах у детей. Они чудом не пострадали
9 августа, 04:15
«Ситуация на контроле». В мэрии назвали «ожидаемым» потрескавшийся новый асфальт на Копыловском мосту
8 августа, 10:13
«Не знаю, как это произошло»: красноярец угрожал пневматом машине с ребенком
6 августа, 08:35
В Красноярском крае автобус с пассажирами влетел в полуприцеп и наехал на трактор
6 августа, 06:07
В Красноярском крае водитель без прав вылетел на встречку и погиб. Еще 2 пострадали
В Красноярском крае в Бородинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 44-летний водитель без прав.
5 августа, 10:58

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