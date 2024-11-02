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Водители

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Ноябрь
Водители автобусов подрались на глазах у пассажиров в Красноярске
2 ноября, 08:25
Октябрь
В Красноярске снова подорожает такси. Когда и на сколько?
28 октября, 07:32
В Красноярске устроили облаву на таксистов-нелегалов. Поймали больше 150 человек
24 октября, 01:08
Красноярский край попал в топ регионов с нехваткой дорожных строителей
В Красноярском крае количество вакансий для специалистов по строительству дорог выросло на 37% за год — это один из самых высоких показателей по стране. Работодателям в регионе требуется больше 5 тысяч человек.
22 октября, 06:55
Красноярцам рассказали, как выбрать безопасную незамерзайку для машины
В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, на что стоит обратить внимание при покупке незамерзайки.
15 октября, 02:14
Сентябрь
В Красноярске произошло жесткое ДТП на Калинина. Оба водителя в больнице
30 сентября, 02:28
В Красноярске больше 10 машин пострадали из-за снятого асфальта на Николаевском мосту
27 сентября, 03:07
Водители скорых жалуются на урезание зарплаты. Что говорит руководство?
19 сентября, 04:30
В Красноярске водителям скорых вдвое урезали зарплаты
18 сентября, 03:25
«Есть похавать у кого?»: красноярцы снова попали в огромную пробку на въезде в город
8 сентября, 09:58
С начала года больше 90 красноярских водителей лишили прав за выезд на встречку
Выезд на встречку — стал одной из самых частых причин автомобильных аварий с трагическими последствиями. Об этом заявили в Госавтоинспекции Красноярска.
8 сентября, 08:15
«Может пешком?»: красноярцы встали в огромную пробку из-за перекрытия Дубровинского
6 сентября, 01:54
Цены на такси могут вырасти «на десятки процентов»
Стоимость поездки на такси в России может вырасти «на десятки процентов». Это связано с острым дефицитом водителей.
4 сентября, 10:56
Пробка под Красноярском растянулась на 30 километров
1 сентября, 10:28
Как уехать на такси 2 сентября в Красноярске
Красноярцам дали совет, как лучше заказывать такси 2 сентября.
1 сентября, 05:11
Август
На правом берегу Красноярска после аварии перевернулась машина
На правобережье Красноярска напротив детской поликлиники в результате аварии автомобиль опрокинулся на бок. Пострадали два человека.
28 августа, 05:33
«Добро пожаловать в ад»: красноярцы встали в огромную пробку на въезде в город
25 августа, 11:04
В ГАИ опровергли новые штрафы за езду по крайней левой полосе на Партизана Железняка
15 августа, 08:12
Красноярским водителям рассказали, как пережить жару за рулем
Госавтоинспекторы Красноярска поделились советами для водителей о том, как спасаться от жары за рулем.
15 августа, 01:24
В центре Красноярска образовались пробки после перекрытий из-за метро
10 августа, 06:36

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