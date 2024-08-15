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Водоемы

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Август
Единственный разрешенный пляж в Красноярске закроется после выходных
15 августа, 07:30
Июль
В Красноярском крае спасатели достали авто со дна реки. Внутри было тело водителя
В Ачинском районе спасатели подняли со дна реки Салырка автомобиль с телом водителя.
30 июля, 01:29
«Не кричал, просто уходил под воду». На озере Мясокомбината спасли тонущего мужчину. На помощь позвала его жена
В озеро-парке «Октябрьский» из воды вытащили тонущего мужчину. Его спас посетитель парка.
12 июля, 05:15
Красноярцы перевернули прокатную лодку и чуть не утопили детей
12 июля, 01:19
На Красноярском водохранилище сапбордиста ветром унесло на 4 километра от берега
На Красноярском водохранилище сапбордиста унесло на 4 километра от берега. Его друзья позвонили спасателям только через два часа.
9 июля, 02:43
Архитекторы рассказали, как можно решить проблему с нехваткой пляжей в Красноярске
8 июля, 06:46
В Красноярском крае назвали самые опасные водоемы
5 июля, 05:59
На острове Татышев утонул пьяный парень. Его друзья заметили это только через час
1 июля, 01:31
Июнь
В Красноярске сапбордисты застряли на Енисее. Их течением прибило к барже
В Красноярске двоих сапбордистов течением снесло к барже на Енисее. Им потребовалась помощь спасателей.
17 июня, 05:16
В море на севере Красноярского края опрокинулся буксир. Один человек мог погибнуть
В акватории Енисейского залива Карского моря опрокинулся буксир. Один из членов экипажа числится пропавшим без вести.
5 июня, 04:50
Публикуем список самых опасных рек в Красноярске и крае
5 июня, 01:53
Май
В МЧС просят красноярцев не купаться. Пока рано и холодно
В МЧС призывают жителей Красноярска и края пока не купаться в водоемах — вода еще не прогрелась.
19 мая, 05:45
Дети не вытерпели и пошли купаться у Предмостной площади. Их доставали спасатели
Детей, которые купались в протоке Енисея, заметили вечером 16 мая.
17 мая, 02:49
Нетерпеливый красноярец открыл купальный сезон. Он прыгнул в воду с вантового моста
В Красноярске парень прыгнул с Виноградовского моста в Енисей и открыл купальный сезон.
13 мая, 05:43
Пропавшего после столкновения лодки и баржи красноярца ищут третьи сутки
В Красноярске после столкновения лодки с баржей пропал человек — его ищут уже третьи сутки.
10 мая, 08:13
Апрель
МЧС назвало места в Красноярском крае, которые всё еще может затопить
22 апреля, 02:06
Февраль
На Красноярском море две машины и снегоход провалились под лед
Две машины и один снегоход ушли под лед на Красноярском море. Погибших нет.
12 февраля, 06:34
Рыбаков будут выгонять со льда после трагедии с мужчиной
Спасатели анонсировали масштабные рейды по красноярским водоемам после трагедии с дрейфующим на льдине рыбаком. Проверять популярные у рыбаков места будут дважды в день.
5 февраля, 12:15
Январь
Водитель из Красноярского края ушел под лед в Башкирии. Его фура была слишком тяжелой
Житель Красноярского края провалился под лед и погиб в Республике Башкирия.
10 января, 01:24
Ночью мужчина чуть не утонул вместе со своим авто на Красноярском водохранилище
Ночью 4 января в районе залива Чернокомский под лед ушел автомобиль, рассказали в службе спасения края.
4 января, 02:18

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