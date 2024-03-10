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Водохранилище

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Март
В Красноярском крае двух рыбаков унесло на льдине
В Красноярском крае двух мужчин во время рыбалки унесло на льдине.
10 марта, 03:30
Выезды на лед Красноярского водохранилища снова закроют — из-за тепла и нарушителей
6 марта, 01:43
Февраль
На Красноярском водохранилище прорезали траншею от авто
На заливе Шумиха Красноярского моря спасатели прорезали 100-метровую траншею, чтобы водители не могли выехать на лед в запрещенных местах.
23 февраля, 07:15
Подросток-аутист сбежал из интерната на юге края. Он прошел 18 километров по льду
Вечером 20 февраля в Краснотуранском районе из Лебяжьевской школы-интерната ушёл 13-летний мальчик. Он прошел по льду водохранилища в сторону Хакасии 18 километров.
21 февраля, 07:33

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