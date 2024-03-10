Водохранилище

Подросток-аутист сбежал из интерната на юге края. Он прошел 18 километров по льду

Вечером 20 февраля в Краснотуранском районе из Лебяжьевской школы-интерната ушёл 13-летний мальчик. Он прошел по льду водохранилища в сторону Хакасии 18 километров.