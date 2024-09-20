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Военные

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Сентябрь
В Красноярске на школьной экспозиции выставили форму «пленного украинского солдата»
20 сентября, 12:49
Июль
Из плена ВСУ освободили двух мужчин из Красноярского края и Хакасии
18 июля, 12:18
В Красноярском крае 3 призывников осудили за проступки. Им дали 20 суток гауптвахты
В Красноярском крае троих призывников осудили за грубое нарушение дисциплины.
3 июля, 03:52
Июнь
Жителя Красноярского края вернули из плена ВСУ
1 июня, 08:05
Май
В Красноярском крае участникам СВО бесплатно раздадут земли. Но не всем и не везде
30 мая, 10:11
В Красноярске предложили отправлять конфискованные машины на СВО
16 мая, 02:52
Красноярский дезертир избил друга за отказ купить ему алкоголь. Дали 15 лет колонии
Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к 15 годам колонии строгого режима за дезертирство и избиение знакомого.
9 мая, 04:52
Апрель
Родственники пропавших без вести бойцов СВО написали коллективное обращение
1 апреля, 10:25
Март
Жителю Емельяново грозит 5 лет колонии за «призыв к насилию» над участниками СВО
6 марта, 04:18
Февраль
Жителя Красноярского края вернули из плена ВСУ. Это первый обмен после крушения Ил-76
1 февраля, 02:43
Январь
В Красноярском крае рядовому устроили суд при сослуживцах за пользование айфоном
В Енисейском районе рядовой попал под суд за использование iPhone во время суточного наряда. Его судили при 450 военных.
10 января, 07:30
Декабрь 2023
В военной части в Красноярском крае разместят ракеты «Сармат»
В военной части, которая расположена рядом с Ужуром, разместят ракеты «Сармат».
16 декабря 2023, 07:41
550 детям в крае заплатят после смерти отцов на СВО. Власти не стали говорить об этом
6 декабря 2023, 07:17
Ноябрь 2023
Исследование. В 15 раз больше дел за самоволку: как в Красноярске наказывают ушедших с СВО военных
13 ноября 2023, 10:16
Октябрь 2023
В школы Красноярского края закупили муляжи гранат и автоматов на 1,7 миллиона
21 октября 2023, 00:30
В Красноярске создали снегоболотоход «Варяг» для силовиков и военных
В Красноярске разработали снегоболотоход «Варяг». Его планируют использовать для силовых структур и военных.
20 октября 2023, 02:14
В Красноярске мэр пообещал бесплатные квартиры добровольцам СВО
16 октября 2023, 08:09
В Красноярске для участия в СВО планируют набрать 2000 контрактников
14 октября 2023, 01:57
В Красноярске военного отправили на строгий режим за самоволку во время СВО
Красноярский гарнизонный военный суд осудил рядового на семь лет строгого режима. Он ушел в суточное увольнительное, но в часть не вернулся.
3 октября 2023, 08:31
В красноярском детском саду появилась реклама контрактной службы
3 октября 2023, 06:17

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