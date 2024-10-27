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Волонтеры

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Октябрь
Умер кот Крошик. Вся страна следила, как он худел
27 октября, 08:35
Август
Полиция нашла пропавшего 70-летнего красноярца. Он два дня бродил по лесу и полю
В Красноярске полицейские и волонтеры нашли пропавшего 70-летнего мужчину. Он ушел из дома еще 15 августа.
18 августа, 02:19
В мэрии заявили, что не собираются штрафовать волонтеров за расклеенные ориентировки
В мэрии Красноярска прокомментировали конфликт с волонтерами из-за ориентировок о пропавших жителей.
13 августа, 08:07
В Красноярске нашли пса-поисковика Тип-Топа. Его увидел хозяин, провалившись в люк
12 августа, 02:45
Красноярским волонтерам грозят штрафом за расклеенные ориентировки. Они их не клеили
11 августа, 11:38
В Красноярском крае в лесу нашли немую 6-летнюю девочку, пропавшую накануне
10 августа, 06:10
Июль
Соседи взяли штурмом квартиру красноярца, избившего собаку и скинувшего кота из окна
25 июля, 08:54
Май
Пропавшего после столкновения лодки и баржи красноярца ищут третьи сутки
В Красноярске после столкновения лодки с баржей пропал человек — его ищут уже третьи сутки.
10 мая, 08:13
Алабаю, которого привязали к машине, пришлось дать новое имя. От старого он «зверел»
Алабаю, которого бывшая хозяйка привязала к машине и протащила по дороге, пришлось дать новую кличку. Старое имя заставляло его стрессовать и «звереть».
3 мая, 03:42
Апрель
Алабая, которого привязали к машине, забрали у хозяйки. Ему предстоит долгое лечение
27 апреля, 01:05
В Красноярске на улице умер мужчина. Ему резко стало плохо
В Красноярске на 60 лет октября нашли тело мужчины. Жителей просят помочь опознать его.
19 апреля, 03:18
«Нам будет очень тяжело». Красноярский поисковый отряд «ЛизаАлерт» остался без передвижного штаба
Волонтеры красноярского отряда «ЛизаАлерт» остались без передвижного штаба — компания, которая передала им авто, попросила вернуть его обратно из-за трудностей.
2 апреля, 01:13
Март
Спасатели нашли тело упавшего с моста 20-летнего баскетболиста. Прошло почти 3 месяца
19 марта, 07:42
Красноярскому отряду «Поиск пропавших детей» официально дали имя Оксаны Василишиной
Красноярской организации «Поиск пропавших детей» официально присвоили имя бывшего руководителя Оксаны Василишиной.
7 марта, 04:24
Февраль
В Красноярский край привезли 100 бездомных собак из Бурятии из-за закона об эвтаназии
Зоозащитники привезли в Красноярский край около 100 бездомных собак из Бурятии, где действует закон об эвтаназии животных.
29 февраля, 10:57
В Красноярске пропал 13-летний мальчик — его ищут уже вторые сутки
26 февраля, 10:37
Волонтеры украли из психоневрологического интерната искалеченных котов
12 февраля, 06:35
Январь
«Хотел помогать»: пьяный красноярец пытался ворваться в офис «Поиска пропавших детей»
22 января, 01:41
В Красноярске таинственно пропал 20-летний баскетболист. Его ищут пятый день
В центре Красноярска пропал 20-летний баскетболист Антон Петухов.
4 января, 03:37
Декабрь 2023
Красноярский отряд «Поиск пропавших детей» назвали в честь Оксаны Василишиной
Красноярской организации «Поиск пропавших детей» присвоили имя бывшего руководителя Оксаны Василишиной.
26 декабря 2023, 06:00

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