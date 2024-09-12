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Воронова

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2024
На Воронова на месте засыпанной ямы образовался новый провал
В Красноярске на улице Воронова на месте ямы, которую несколько раз засыпали скальным грунтом, появился новый провал.
12 сентября, 04:19
На Воронова на месте засыпанного провала после дождя появились новые дыры
В Красноярске на улице Воронова большую яму, где провалился асфальт, засыпали скальным грунтом. Однако после дождей там появились новые дыры.
6 августа, 04:18
«Еще один вход в метро»: в Красноярске на Воронова после дождя провалился асфальт
В Красноярске на улице Воронова образовалась большая яма. Асфальт провалился на проезжей части на одной из полос. В прошлом году там проводили ремонтные работы.
30 июля, 06:12
2023
Ветер сорвал крыши домов в Красноярске. Смотрите, как жутко
20 ноября 2023, 08:13
В Красноярске в пожаре на Воронова погиб человек
В Красноярске на Воронова вспыхнул пожар. В огне погиб один человек.
23 октября 2023, 03:49
В Красноярске произошло тройное ДТП. Одно авто перевернулось
20 августа 2023, 13:51
Пьяный красноярец устроил стрельбу в доме, чтобы спугнуть птиц
В Красноярске мужчина стрелял на балконе из автомата.
27 июля 2023, 05:45
В Красноярске жителям общежитий хотят в два раза поднять коммунальные платежи
В Красноярске в нескольких десятках общежитий хотят увеличить тариф за коммунальные услуги.
18 июля 2023, 07:18

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