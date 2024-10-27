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Врачи

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Октябрь
Сибиряк чуть не умер после вейпа. Электронные сигареты поражают легкие как при ковиде
27 октября, 01:30
Как есть орехи, чтобы они принесли пользу, а не вред? Советы врачей
Врачи красноярского «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» рассказали, чем полезны орехи и как их правильнее есть.
24 октября, 12:53
В 2025 году в Красноярске откроют первый государственный центр ЭКО
24 октября, 11:51
Как победить осеннюю хандру? Вот девять способов от врача
11 октября, 12:07
Сколько врачей не хватает в Красноярском крае? И что с этим делают?
11 октября, 08:46
Красноярцы жалуются на нехватку окулистов и других врачей. Очереди даже в платных
8 октября, 14:41
Что известно об опасном вирусе Марбург и угрожает ли он России?
7 октября, 08:52
В Красноярском крае назвали самые дефицитные профессии
3 октября, 03:36
Сентябрь
На Красноярской ГЭС наградили будущих врачей и энергетиков
На Красноярской ГЭС прошла торжественная церемония победителей стипендиальной программы Олега Дерипаски. Будущим врачам и энергетикам вручили стипендиальные сертификаты и поздравительные письма от промышленника и основателя холдинга Эн+, а также провели экскурсию по ГЭС.
27 сентября, 08:40
Можно ли было спасти отравившихся детей из Красной Сопки? Отвечают медэксперты
26 сентября, 10:26
Красноярка похудела на 64 кг после удаления части желудка. Она весила больше 150
Красноярска Екатерина за восемь месяцев похудела на 64 кг. Это произошло после бариатрической операции.
26 сентября, 07:39
Многим красноярцам не нравится своя улыбка. Они не лечат зубы из-за высоких цен
В Красноярском крае больше половины жителей недовольны качеством своих зубов. При этом 20% сталкивались с критическими замечаниями по поводу своих зубов со стороны коллег или руководства.
20 сентября, 08:46
В Красноярске с дефицитом врачей борются с помощью целевого обучения. Что это?
В Красноярском крае проблему дефицита врачей пытаются решить в том числе за счет целевого обучения. «Проспект Мира» спросил краевой минздрав, где будут работать выпускники и помогает ли это решить вопрос с нехваткой медиков.
20 сентября, 08:28
Риск меньше, заработок выше: красноярские врачи уходят в косметологи ради зарплаты
Сфера здравоохранения в Красноярском крае продолжает испытывать кадровый кризис. Выпускники медицинских вузов и училищ недовольны зарплатами в государственных учреждениях, а врачи со стажем уходят в частную практику.
14 сентября, 04:22
Август
Из красноярской больницы эвакуировали врачей и больных. Люди на улице с обеда
23 августа, 10:24
Как понять, что у вас рак легких? Красноярские врачи рассказали о первых симптомах
Врачи красноярского «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» рассказали о первых признаках рака легких.
23 августа, 02:28
Суслик напал на красноярца в «Татышев-парке». Что делать при укусе диких животных?
В Красноярске суслики продолжают нападать на людей. На этот раз все произошло на острове Татышев.
22 августа, 08:54
Большой палец на ноге женщины полностью изогнулся в другую сторону
В Красноярске травматологи БСМП сделали операцию пациентке с тяжелой деформацией стопы. Женщина снова может нормально ходить.
21 августа, 06:45
Красноярские врачи спасли девушку с двумя беременностями
16 августа, 11:08
В Красноярске врачи пытаются вылечить годовалого ребенка с раком 4-й стадии
В центре охраны материнства и детства Красноярского края годовалому ребенку провели третий забор клеток для будущей аутотрансплантации — пересадки пациенту его собственных тканей. Процедура шла четыре часа, все это время ребенок был в сознании.
15 августа, 12:55

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