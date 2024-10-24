Все материалы авторов

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Октябрь
Ждать ли новую мобилизацию в России? К чему готовиться силовикам? Отвечаем на вопросы
24 октября, 10:10
Куда красноярцы могут слетать на море зимой и сколько это стоит? Топ направлений
22 октября, 06:24
Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены
18 октября, 10:20
Новый штамм ковида XEC нашли в России. Насколько он опасен и какие симптомы?
3 октября, 08:17
Сентябрь
Прививка от гриппа: где и за сколько ставить в Красноярске и что нельзя делать после
24 сентября, 07:57
Красноярка слетала в Турцию осенью. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?
22 сентября, 07:36
Осенний авитаминоз: как восполнить дефицит витамина D в межсезонье
20 сентября, 16:15
Эксперт рассказал о динамике цен на жилье в 2024 году
Людям, планирующим приобретение жилья в 2025 году, следует приготовиться к трудностям. Чтобы процесс не разочаровал, стоит уже сегодня рассмотреть грядущие изменения на рынке и определить наилучшие инвестиции.
19 сентября, 05:19
Эпидемиологи предостерегают: Опасные вирусы уже в России
Роспотребнадзор проинформировал о случаях инфицирования лихорадкой Западного Нила в РФ и о повышении риска заболевания птичьим гриппом в стране.
18 сентября, 05:41
Стало известно, представители какого знака зодиака говорят только правду
Представление о том, что все люди обманщики и верить нельзя никому, встречается в любом обществе. А существуют ли люди, которые никогда не говорят неправды?
12 сентября, 14:47
Осенний призыв 2024: когда начнется, кто попадает и как получить отсрочку
10 сентября, 05:14
Россиян призвали готовиться к мощной магнитной буре
В 2025 году на Земле ожидается мощный геошторм, который способен серьезно изменить жизнь людей.
10 сентября, 05:10
Август
Куда сходить с детьми 1 и 2 сентября в Красноярске? На мыльное шоу, танцы или фокусы
30 августа, 10:00
Ученые выяснили, как совам зажить жизнью жаворонка
Те люди, кто принадлежит к так называемым совам, знают, какие муки приходится испытывать при ранних подъемах.
27 августа, 05:04
Натуральная косметика: как не ошибиться с выбором
Мода на натуральные продукты ведет рынок к новым решениям. Производить натуральную косметику или выдавать ее за натуральную?
21 августа, 16:56
«Мелодия» запустит производство по выпуску виниловых пластинок
Популярная фирма звукозаписи «Мелодия» анонсировала запуск нового производства виниловых пластинок.
20 августа, 18:14
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Красноярске? Сравнили цены в магазинах
20 августа, 10:46
Мечта всех россиянок: звезды, которые до сих пор остаются завидными холостяками
Среди российских селебрити мужского пола есть несколько привлекательных одиночек, которые являются мечтой женщин.
8 августа, 18:12
Женщины с какими именами обречены на успех и богатство
Бытует мнение, что каждое имя — это особый код, который серьезно влияет на жизненный путь человека.
7 августа, 19:12
Как правильно выбрать арбуз, чтобы он оказался сладким и спелым
Во второй половине лета, когда в продаже появляются арбузы, начинаются трудности с выбором спелого, сладкого плода.
5 августа, 16:43

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