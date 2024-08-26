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Вузы

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Август
Красноярские вузы не набрали студентов. Почему и где еще есть бюджет?
26 августа, 06:56
Аналитики назвали лучшие школы Красноярского края
21 августа, 12:26
«Есть закрытый список». Красноярских олимпиадников отказались зачислять в московский медуниверситет
7 августа, 01:52
Июль
Школы и вузы Красноярска и края переведут на отечественную операционную систему
Школы и вузы Красноярска и края собираются перевести на отечественную операционную систему «Атлант».
30 июля, 01:47
Июнь
Два красноярских вуза попали в список 100 лучших университетов России
20 июня, 03:44
Май
Смотрим, какие красноярские вузы попали в рейтинг лучших университетов России
30 мая, 11:34
Стоимость обучения в топовых вузах страны выросла до 2 миллионов рублей
Стоимость обучения в топовых вузах России выросла до двух миллионов рублей. В их числе — МГУ, НИУ ВШЭ и МФТИ.
28 мая, 11:04
Март
Красноярский педвуз перешел на дистант после теракта в «Крокусе». А что остальные?
23 марта, 06:14
Январь
Как подорожает высшее образование в Красноярске? Спросили вузы
16 января, 07:50

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