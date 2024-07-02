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Усса, Логинова и Пономаренко вызовут в суд по делу Глискова
2 июля, 09:07
Май
Стало известно, кто может занять место Гольдмана в заксобрании
27 мая, 09:11
Апрель
В крае 150 тысяч избирателей «исчезли» из списков на выборах. Вот как это объяснили
3 апреля, 11:06
Март
В крае «недосчитались» 150 тысяч избирателей в списках на выборах. Куда они делись?
21 марта, 10:43
Кого уволят в правительстве края после выборов президента? Узнали у политологов
21 марта, 05:30
Сколько бюллетеней было испорчено в Красноярском крае на выборах президента
19 марта, 08:59
ЦИК обработала 100% бюллетеней: публикуем результаты выборов президента
18 марта, 12:23
Жительница Красноярского края рассказала, почему вылила зеленку на избирательную урну
18 марта, 10:20
В Красноярском крае Даванков занял второе место на выборах президента
18 марта, 07:00
В красноярской школе перенесли каникулы из-за короткого замыкания в день выборов
18 марта, 05:32
В Красноярском крае подвели предварительные итоги выборов президента РФ
17 марта, 18:59
В крайизбиркоме прокомментировали жалобы родителей на вопросы учителей о голосовании
17 марта, 00:30
В Красноярском крае подвели итоги второго дня голосования
16 марта, 19:33
Краевой избирком заявил, что в регионе проголосовали уже больше половины избирателей
16 марта, 10:00
Появилось видео с женщиной, разлившей зеленку на бюллетень. Она хотела поджечь урну
16 марта, 04:42
Бюджетники массово «отчитались» в соцсетях об участии в выборах президента
16 марта, 03:17
В Красноярском крае женщина разлила зеленку на избирательную урну и свой бюллетень
15 марта, 17:30
Краевой избирком поделился итогами явки избирателей в первый день выборов
Краевая избирательная комиссия назвала итоги явки избирателей в первый день выборов президента России.
15 марта, 16:01
Краевой избирком рассказал о явке на выборы президента
В Красноярском крае 15 марта на выборах президента России проголосовали, как утверждается, 26,23% избирателей.
15 марта, 09:39
Ансамбль «Енисейские зори» принял участие в выборах
Артисты ансамбля «Енисейские зори» приняли участие в выборах президента РФ.
15 марта, 08:48

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