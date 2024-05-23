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Высотная

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Май
На Высотной грузовик устроил массовую аварию. Пострадали девять машин
23 мая, 10:05
Март
Власти рассказали, как будут строить станции метро «Высотная» и «Копылова»
14 марта, 05:50
Февраль
В Красноярск летит Валентина Матвиенко. Коммунальщикам сказали «вылизать» город
12 февраля, 12:15
В Октябрьском районе Красноярска появился огромный снегоотвал. Это законно?
Красноярка обратила внимание на огромный снегоотвал в Октябрьском районе. Она сняла гору грязного снега и попросила выяснить, насколько это законно.
8 февраля, 07:42
Январь
В Красноярске решили не изымать часть зданий на Высотной ради метро
В Красноярске не будут изымать и сносить часть строений для строительства метрополитена из-за включения в проект старых тоннелей.
27 января, 02:07
Октябрь 2023
«Пока доеду, меня уже уволят»: Красноярск утром сковали 8-балльные пробки
17 октября 2023, 01:56
Сентябрь 2023
Начинается: Красноярск в первый рабочий понедельник осени встал в жуткие пробки
4 сентября 2023, 02:27
Август 2023
Стало известно, на каких улицах Красноярска осенью будут самые сильные пробки
29 августа 2023, 10:01
Июнь 2023
«Циркус» прокомментировал случаи с «писающими мальчиками» возле клуба
29 июня 2023, 01:46
Красноярцы жалуются на «писающих мальчиков» возле «Циркуса»
28 июня 2023, 04:20
Две полосы на Тотмина перекроют на выходные
В Красноярске на улице Тотмина около бывшего кинотеатра «Строитель» будут ремонтировать водопровод. Для этого по улице ограничат движение.
22 июня 2023, 03:57

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