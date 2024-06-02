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Выстрелы

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Июнь
В Хакасии мужчина отобрал пистолет у полицейского, выстрелил ему в живот и сам умер
В Черногорске 41-летний житель выстрели в полицейского, а позже сам скончался.
2 июня, 13:42
Март
Житель края убил знакомого из-за частых ссор с ним. Выстрелы услышала соседка
В Балахтинском районе житель застрелил знакомого из-за частых ссор. Соседка услышала выстрелы и сообщила в полицию.
21 марта, 02:48
Житель края не дождался жену с корпоратива 8 марта и расстрелял авто с её знакомыми
В Назарове 35-летний мужчина разозлился, что жена долго отмечает 8 Марта, и выстрелил в автомобиль, в котором ехали мужчины с праздника.
13 марта, 02:13
Ноябрь 2023
Мэрия Красноярска вернула полуденные залпы из гаубицы на Караульной горе
В Красноярске провели первый тестовый залп пушки, которую вернули на Караульную гору сегодня, 16 ноября.
16 ноября 2023, 06:52
Сентябрь 2023
«А если в ребенка попадет?». В Красноярске из окна многоэтажки житель стреляет из воздушки
В красноярском Солнечном заметили жильца, стрелявшего из окна. Жители забеспоколились, что он может в кого-то попасть.
5 сентября 2023, 02:42

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